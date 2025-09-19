La razón del "subidón" del tope salarial del Sporting hasta los 11,4 millones de euros

Un salto económico para volver a pelear con los mejores. El Sporting ha conseguido elevar el tope salarial hasta los 11,4 millones de euros esta temporada. Un incremento de tres millones respecto a septiembre de la pasada campaña (8,144 millones de euros en aquella ocasión) que sitúan al conjunto rojiblanco como el séptimo equipo con cifra máxima más alta de gasto en Segunda División. Va más allá de una campaña de abonados que ha rozado el récord histórico con 23.547 carnés. El préstamo participativo de 11 millones de euros inyectado por Orlegi este verano ha sido clave para mejorar este registro, reordenar deuda y ganar en liquidez.

"Va a ser algo superior al de la temporada pasada, pero esperaremos al dato final para no pillarnos los dedos". David Guerra ya adelantó, tras el cierre de mercado, que el Sporting ganaría músculo en cuanto a uno de los baremos que reflejan la capacidad económica, y en consecuencia deportiva (con matices). Lo significativo ha sido el impacto en números, siendo una cifra importante dentro del margen en el que podía moverse el club. Después de una campaña en la que el rendimiento estuvo lejos de abrazar los mayores bonus ofrecidos por la liga en lo que respecta al reparto televisivo por la clasificación en la tabla, la capacidad de maniobra llegó por otros ámbitos.

El préstamo participativo de Orlegi, una inyección económica que el propio presidente ejecutivo destacó como un movimiento financiero que "nos tiene que ayudar a un desarrollo a medio y largo plazo", ha estado detrás de que el club haya podido llevar a buen puerto operaciones como la de Gelabert y Dubasin. Dos futbolistas en los que el Sporting se dejó este verano 3,6 millones de euros para adquirirlos en propiedad y liderar el proyecto. A ello hay que sumar una campaña de abonados que, pese a congelar precios, ha superado el número del curso anterior. Taquilla y venta de camisetas son otros de los valores a tener en cuenta. El salto va también de la mano del crecimiento en la diversificación de ingresos, tanto en términos publicitarios como en otro tipo de sinergias, algo que Orlegi ha intentado cuidar, especialmente, desde su entrada en Gijón. El séptimo tope también da valor a la aspiración de volver a pelear por estar entre los mejores. Toca plasmarlo en el verde.