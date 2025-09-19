El Sporting y la búsqueda del goleador que alumbró Almería: de la sombra de Djuka a Otero

Estrenaba el Sporting el mes de octubre de 2020 con buenas sensaciones en su inicio de temporada y un delantero en racha. Djuka llegó a Almería con tres tantos en las primeras tres jornadas de Liga (solo había jugado la primera, haciendo el tanto de la victoria ante el Logroñés, y la tercera, con doblete en el 2-0 ante el Girona). La visita a territorio indálico tenía un valor añadido: Almería y Sporting, con 9 puntos, habían sido los únicos en firmar pleno de triunfos en el inicio del campeonato. Máximo expectación y otro tanto del serbio para decidir la victoria. Los gijoneses se llevaron el triunfo (0-1) al rematar el balcánico, con pierna derecha, un centro desde la banda izquierda de Saúl García. El equipo salió líder del Almería Stadium y Djuka sellaría su campaña más prolífica, con 22 tantos. Su sombra continúa siendo alargada.

El Sporting y la búsqueda del goleador que alumbró Almería

Después de que la cuenta goleadora de Djuka adelgazara progresivamente en sus tres campañas posteriores en el Sporting (14, 5 y 4 tantos en Liga), el conjunto rojiblanco se ha topado con un problema a la hora de encontrar un heredero del gol. Otero ha sido el único en asumir el reto en lo que viene siendo un crecimiento pequeño pero sostenido desde su llegada a Gijón. El colombiano se estrenó en la 2022-23, jugando como estreno, y compartiendo el "Pichichi" del equipo con Aitor García con un dato impactante: 6 tantos. La campaña siguiente hizo 10 goles, compartiendo también el mérito de ser el máximo realizador junto a Gaspar Campos. El pasado curso ya lideró la cifra goleadora en solitario, con 12 tantos.

El Sporting y la búsqueda del goleador que alumbró Almería

El calendario ha querido que el Sporting regrese mañana a Almería después de un partido ante el Burgos en el que desperdició varias ocasiones claras de gol para igualar, e incluso ganar, a un Burgos que se llevó los tres puntos de El Molinón sobre la bocina (2-3). Y el momento llega sin la figura de un "9" claro y con César Gelabert, un mediapunta, siendo el más acertado de cara a portería. El palentino es el máximo goleador del equipo, con tres dianas en las primeras cinco jornadas.

No parece que Asier Garitano tenga preparada una gran revolución en el ataque para la visita al Almería, teniendo en cuenta que es la parcela en la que más se ha invertido en incorporaciones esta campaña. Al de Vergara le preocupa mucho más recuperar la solidez defensiva perdida, especialmente, en la última jornada. Espera un rival que, con 10 goles a favor y 12 en contra, va a dar opciones de poner aprueba a la defensa, y ahondar también en esa búsqueda del goleador que un día alumbró Almería.

Máximos goleadores

Djuka, 22 goles (temporada 2020-21) Djuka, 14 goles (temporada 2021-22) Otero y Aitor García, 6 goles (temporada 2022-23) Gaspar y Otero, 10 goles (temporada 2023-24) Otero, 12 goles (temporada 2024-25)