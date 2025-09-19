Último ensayo en Mareo y viaje a Almería sin Loum, Curbelo, Amadou ni Bernal
El Sporting tomará esta tarde rumbo a Almería para enfrentarse mañana al conjunto indálico en el Almería Stadium (21.00 horas). La expedición rojiblanca iniciará el viaje a las 16.00 horas, partiendo en autocar desde Mareo con destino al Aeropuerto de Asturias. A las 17.35 horas está prevista la salida de su vuelo a Granada, desde donde el equipo continuará ruta en autocar hasta Almería. La previsión es poder completar trayecto a las 21.00 horas. El Sporting estará concentrado en el Hotel Elba Almería Business & Convention, misma localización que la del año pasado. Será la primera de las dos noches que hará el conjunto gijonés en Almería. La vuelta se iniciará este domingo, con itinerario diferente. La expedición se desplazará en autocar a Alicante, desde donde tomará un vuelo a las 13.30 horas, directo a Asturias. La llegada prevista está marcada para las 15.10 horas. Los que se quedarán fuera de la expedición serán los lesionados Eric Curbelo, Mamadou Loum, Amadou Matar y Jesús Bernal. Todos, por lesión. La lista de convocados se conocerá a la conclusión del entrenamiento de esta mañana, en Mareo, sin acceso al público. La última sesión previa al encuentro ante el Almería se iniciará a las 10.30 horas. El Sporting intentará romper con una racha de dos derrotas consecutivas que ha frenado el prometedor inicio de los de Garitano, con pleno de triunfos en las tres jornadas iniciales.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar