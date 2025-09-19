Último ensayo en Mareo y viaje a Almería sin Loum, Curbelo, Amadou ni Bernal

El Sporting tomará esta tarde rumbo a Almería para enfrentarse mañana al conjunto indálico en el Almería Stadium (21.00 horas). La expedición rojiblanca iniciará el viaje a las 16.00 horas, partiendo en autocar desde Mareo con destino al Aeropuerto de Asturias. A las 17.35 horas está prevista la salida de su vuelo a Granada, desde donde el equipo continuará ruta en autocar hasta Almería. La previsión es poder completar trayecto a las 21.00 horas. El Sporting estará concentrado en el Hotel Elba Almería Business & Convention, misma localización que la del año pasado. Será la primera de las dos noches que hará el conjunto gijonés en Almería. La vuelta se iniciará este domingo, con itinerario diferente. La expedición se desplazará en autocar a Alicante, desde donde tomará un vuelo a las 13.30 horas, directo a Asturias. La llegada prevista está marcada para las 15.10 horas. Los que se quedarán fuera de la expedición serán los lesionados Eric Curbelo, Mamadou Loum, Amadou Matar y Jesús Bernal. Todos, por lesión. La lista de convocados se conocerá a la conclusión del entrenamiento de esta mañana, en Mareo, sin acceso al público. La última sesión previa al encuentro ante el Almería se iniciará a las 10.30 horas. El Sporting intentará romper con una racha de dos derrotas consecutivas que ha frenado el prometedor inicio de los de Garitano, con pleno de triunfos en las tres jornadas iniciales.