Garitano, sobre el polémico arbitraje al Sporting en Almería: "No quiero buscar excusas"

"No quiero buscar excusas". Asier Garitano, entrenador del Sporting, evitó valorar la polémica actuación arbitral en Almería. El entrenador rojiblanco no quiso compartir la conversación con el colegiado, "lo hablado, ahí se queda", pero recordó que la acción de Kevin fue parecida a la ya sufrida ante el Dépor, cuando Yeremay se fue con solo uno amarilla tras dejar lesionado a Nacho Martín.

El vestuario. "Ellos, con sus pulsaciones, por cómo han sido las jugadas, por volver a perder, es normal que el jugador esté fastidiado, pero no usaremos excusas de nada".

El partido. "Hemos jugado un partido muy conflictivo. Hemos hecho el gol, hemos estado ordenados y posibilidad de hacer algún gol más. Estoy contento de esa primera hora del partido. Luego nos quedamos con uno menos y era difícil. Nos ha hundido situaciones que no nos han ayudado. Nos vamos fastidiados por no llevarnos los puntos y por las expulsiones y las consecuencias. Hemos competido bien y tenemos que seguir mejorando".

Roja a Guille. "La primera tarjeta no la he visto bien, ha sido algo de tirar el balón. La segunda, él sale fuera, se ha hecho daño, luego quiere salir al campo, segunda amarilla… Eso te fastidia mucho. Es volver a organizar al equipo. Hemos intentado todo".

Posible roja a Thalys. "Hace quince días, en Coruña, vivimos una situación parecida (con Nacho Martín). Tuvimos que hacer un cambio por lesión. Ahora, parecida, por la marca que tiene. He hablado con el árbitro. Lo que hemos hablado, ahí se queda. Si no le han llamado desde arriba… (el VAR). No quiero buscar excusas, no nos ayudaría a salir de aquí mejor. Hemos competido bien, nos vamos muy fastidiados, y de los árbitros no hablo".

Tercera derrota. "Me hace dudar cero. Igual que las victorias era la línea que hemos cogido. De los tres últimos no sé si hubiéramos merecido perder alguno de los tres. Es fútbol. Hay que analizar cómo estamos compitiendo. El equipo ha tenido en cada partido opciones de sacar algo. Es la línea a seguir. Que el resultado, que es lo más importante, no nos condicione en la toma de decisiones. El equipo ha estado correcto en los seis partidos que ha disputado".

Futuro. "Tenemos que tener la humildad de seguir, de fortalecer al equipo. Las consecuencias de este partido es quedarse con dos jugadores menos y nos lo hace más complicado todo. Seguiremos compitiendo".