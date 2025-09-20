Garitano sopesa una gran novedad en el once del Sporting en Almería: estos son sus planes

Asier Garitano valora muy seriamente para el duelo que el Sporting disputa esta noche (21 horas) en el UD Almería Stadium ante el Almería dar la primera titular de la temporada a Justin Smith, quien entraría de lleno en la medular junto a Álex Corredera, lo que dejaría sin hueco a Nacho Martín, que apunta al banquillo. El entrenador vasco abrigaría el centro del campo con un perfil más físico como es el de Smith, y, a la vez, daría una tregua a Nacho Martín, que fue titular ante el Burgos en El Molinón después de sufrir un pequeño esguince en Riazor. No hay nada confirmado, pero Smith, que hasta el momento ha sido suplente, tiene papeletas de competir como titular ante el conjunto de Rubi, en la que sin duda es una de las visitas más duras del curso para los gijoneses.

Garitano, en principio, no meneará mucho más el once y apunta a mantener a los oreos diez jugadores que cayeron ante el Burgos. Es decir, el equipo titular apunta a ser: Yáñez, Rosas, Perrin, Vázquez, Diego; JUSTIN SMITH, Corredera; Dubasin, Gaspar y Otero