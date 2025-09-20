La polémica en el partido del Sporting: de la roja a Guille, a la amarilla a Kevin tras acabar con la pierna ensangrentada
Las protestadas decisiones del árbitro madrileño Miguel Ángel Pérez abrieron la remontada del Almería
El partido del Sporting en Almería estuvo marcado por el polémico arbitraje de Miguel Ángel Pérez. El colegiado madrileño expulsó a Guille Rosas al inicio de la segunda parte, cuando el equipo gijonés iba por delante en el marcador (0-1), al mostrarle la segunda amarilla al entender que había accedido al campo sin su permiso. Fue más allá, tras el empate del conjunto indálico, Kevin Vázquez, con la espinilla ensangrentada, reclamó la roja a Talys después de que el brasileño le dejara los tacos sobre su pierna en un balón dividido. No solo no pitó falta a favor del Sporting. Pitó falta en contra, y al final Kevin vio cartulina al entender que perdió tiempo a la hora de salir del terreno de juego tras ser atendido.
El enfado del Sporting ha sido mayúsculo con el arbitraje. Y es que si tras la expulsión de Guille llegó el empate visitante, la otra polémica del encuentro, la que implicó a Kevin y Talys, fue la antesala del segundo de los locales, completando así la remontada. Llovía sobre mojado. En la primera parte, tras el tanto de Gaspar, Miguel Ángel Pérez tuvo que ser corregido desde el VAR tras señalar penalti a favor del Almería.
Las imágenes mostraron que no había manos de Justin en el área como él había interpretado. Lo sucedido con Guille y la imagen de la pierna ensangrentada de Kevin, con los tacos marcados, disparó después la indignación entre jugadores y sportinguistas. El Sporting acabó con nueve. Corredera vio la segunda amarilla en los últimos minutos por protestar. Todo, en un partido en el que los gijoneses hicieron diez faltas. Se fueron con dos rojas, ocho amarillas y sin puntos.
