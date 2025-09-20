El Sporting hinca la rodilla en Almería en mitad de una gran polémica arbitral: derrota en un partido condicionado por el colegiado

El Sporting hincó la rodilla en Almería (2-1) en un partido que no puede ser juzgado de ninguna manera sin que se tenga en cuenta el criterio del árbitro, Manuel Ángel Pérez, que entra ya directamente a la historia del equipo rojiblanco tras una de las actuaciones más desproporcionadas e injustas que se recordarán en tiempos en Gijón. Todo, además, en tiempos del VAR. La noche traerá cola. El colegiado madrileño se ensañó con el conjunto de Garitano. La faena, es justo precisarlo, se resume de la siguiente manera: cuando los gijoneses mandaban en el marcador, el árbitro se inventó un penalti –corregido por la tecnología- para después expulsar de forma muy polémica a Guille Rosas, y rematar la faena obviando una brutal entrada de Thalys a Kevin que podría haber supuesto la roja del atacante andaluz pero en la que acabó por sacar amarilla al defensa. Luego tuvo la determinación de dejar a los gijoneses con nueve jugadores tras expulsar a Corredera por protestar con la segunda amarilla, con el partido ya muerto. Demasiado para un Sporting que llegó hasta donde pudo. Es la tercera derrota consecutiva de los de Garitano, que regresan a Asturias con un mosqueo tremendo.

Garitano tocó dos teclas: Smith al campo, pero, sobre todo, Dubasin en punta. “El pingüino” irrumpió como falso “9”, lo que empujó a Otero a la derecha. El cambio pilló desprevenido a la zaga indálica, incapaz de controlar la movilidad gijonesa. Apareció Smith en un campo nada sencillo como es del Almería, equipo importante para la categoría el que vuelve a liderar Rubi, capaz de tirar de chequera, pero todavía adaptándose a un adiós doloroso tras vender contra su voluntad a su goleador, Luis Suárez.

Llamado a tener un rol importante aunque muy desaprovechado hasta la fecha, casi siempre en posiciones muy avanzadas, Smith irrumpió de golpe en el doble pivote junto a Corredera -este seguro que es intocable- para añadir presencia y piernas en el centro de campo, y así dar también algo de aire a un aún diezmado Nacho Martín, víctima de las secuelas de la patada de Yeremay. Garitano, mientras, mantuvo casi todo lo demás dando una lección: no todas las derrotas en la vida deberían obligar a grandes cambios. En el caso del Sporting, su partido ante el Burgos en El Molinón no merecía dramatizar, aunque sí a mirarse frente al espejo.

Almería 2 1 Real Sporting 0-1, min 23: Gaspar. 1-1, min 54: Embarba. 2-1, min 84: Arribas Alineación Almería Andrés (1); Chirino (0); Nelson (1), Bonini (1); Á. Muñoz (1); Embarba (3), Baba (1), Lopy (1), Melamed (1); Arribas (2) y Baptistao (0) CAMBIOS Gui (1) por Lopy, min 25. Arnau (3) por Melamed, min 45. Thalys (1) por Baptistao, min 45. Horta (1) por Baba. Centelles (s.c) por Á. Muñoz, min 90. Alineación Real Sporting Yáñez (1); Guille Rosas (0), P. Vázquez (1), Perrin (1), Diego (1); J Smith (1), Corredera (1); Dubasin (1), Gelabert (2), Gaspar (3); Otero (2). CAMBIOS Kevin Vázquez (1) por Dubasin, min 56. Nacho Martín (1) por Gelabert, min 56. Pablo García (1) por Gaspar, min 66. Oscar Cortés (1) por Smith, min 66. Caicedo (s.c) por Diego, min 90. Manuel Ángel Pérez (C. Madrileño). Amonestó a los locales Horta, Bonini y Thalys. Expulsó por parte visitante a Guille Rosas y Corredera por doble amarilla y amonestó a Otero, Perrin, Pablo Vázquez y Corredera UD Almería Stadium: 12.588

Salió espabilado el equipo gijonés como si no le pesase en absoluto el escenario ni tampoco la mochila tras dos derrotas seguidas. No había dudas en el flanco gijonés, sino que todos tenían clarísimo su misión, mérito sin duda de Garitano. Le costaba al Almería superar líneas, con los asturianos bien plantados. Sí advertía Lopy de un atajo a través de las conducciones. También Melamed tenía cierto peligro. Pero, sobre todo, Arribas era quien tentaba más la suerte gracias a su privilegiada pierna zurda. Tuvo dos acciones de esas de copia-pega, casi idénticas. Pero sus disparos no cogieron del todo la rosca necesaria.

Consignas claras

Los gijoneses tenían clarísimas las consignas: ordenarse bien por dentro, tapar espacios, cubrir huecos. Jugaban además sin el miedo escénico de Riazor. Aunque fiel a su estilo –no esperéis otra cosa-, era un Sporting desacomplejado. Aunque cedían el balón, la tropa no perdía ni una pizca de ambición cuando recuperaba la pelota. Se lanzaban sobre su víctima con hambre. Todos corrían. El plan salió redondo porque Gaspar tenía el día inspirado. Con confianza, es futbolista de nivel para esta categoría. Retaba a Chirino, al que obligaba a resguardarse y recular. Primero Andrés le negó la gloria. Pero después se redimió. Una pared con Otero –lleva ya seis asistencias- le plantó frente al gol y en el área apareció su talento para definir por abajo.

El 0-1 era más que justo, dadas las circunstancias. Pero el Almería se levantó y, al borde del descanso, enseñó las uñas. En mitad del despliegue andaluz surgió un fallo. Manuel Ángel Pérez vio una mano de Smith tras un disparo a quemarropa de Bonini. Las cámaras le salvaron de un buen lío –enseguida le llamó Ávalos Barrera-. Hace tiempo que está tan sujeto a cambios este deporte que a veces la tecnología no peca de ego ni de intervencionismo, sino que también es útil para corregir errores y evitar disgustos a tiempo. Seguro que Ángel Pérez mandó al descanso un “Whatsapp” agradecido. Aun a estas horas se desconoce si el durísimo golpe de Bonini siquiera impactó en brazo alguno. Smith no pudo esconder más su mano. Se quedó tan absorto el chico que hasta en Gijón varios temieron que el criterio del colegiado era cierto.

La roja a Guille Rosas

Regresó el Sporting de la caseta con ánimo e incluso Gaspar estuvo muy cerca de marcar su doblete. Pero el partido cambió por una desgracia. En realidad, por una jugada muy polémica. Guille Rosas, que venía cargado con una tarjeta, reclamó una falta para después salir del campo para ser atendido. La jugada continuó y el lateral regresó de prisa cuando atacaba el Almería y sin necesidad de ser atendido. Entendió Manuel Ángel Pérez –con un criterio muy polémico todo el partido- que lo hizo sin su permiso, así que le sacó la amarilla. La segunda. La acción reventó el partido y sacó de quicio al equipo gijonés, hasta entonces notable, y ahora, de repente, desconcertado. Otero y Corredera también vieron tarjeta. Súbitamente, el equipo gijonés no solo perdió a un hombre –además un defensa- sino que también comenzó a sentirse vulnerable. Garitano enseguida llamó a calentar a Kevin, y de paso a Nacho Martín. Pero ni siquiera le dio tiempo a corregir. O lo hizo tarde, sacando de golpe a Duba y Gelabert. Embarba sacó lo mejor de sí mismo: lanzó un obús que resultó imposible para Yáñez y que supuso el 1-1. Pero no se quedó ahí. Elevó su nivel, que es mucho. Ganó un metro a Kevin, primero, para luego lanzar un disparo que de entrar iba directo al gol del año. El larguero le dijo que no. Debía el Sporting, por minutos valiente y superior, remar para sacar algo de Almería. Ya no amenazaban los visitantes, esforzados en defender.

Estaban los locales volcados. Todavía dio tiempo a una última acción polémica en la que de nuevo el criterio de Manuel Ángel López fue casero. Thalys entró a destiempo y clavó las botas sobre Kevin. La entrada fue espeluznante. Pero el colegiado ni siquiera apreció falta del atacante, sino que se la pitó al defensa gallego. La acción acabó con la paciencia del equipo gijonés, en realidad de miles de gijoneses y asturianos, de todo el sportinguismo, alucinado. El banquillo visitante se sintió tan indignado que se amotinó contra Gerard Rius, el cuarto árbitro.

El tiempo se detuvo más de cinco minutos. Aunque no frenó el ansia del Almería, que se tiró a por la victoria. Arribas aprovechó una maravillosa carrera de Arnau para dar la vuelta a un partido donde los gijoneses ya no solo competían con diez, sino que también habían perdido el control emocional fruto de las decisiones del colegiado. Corredera acabó expulsado, protestando una acción al final, desesperado.