El Sporting, a recuperar la sonrisa en Almería: del plan de Garitano, a los 1.000 kilómetros en "Xuacuneta"

El prometedor inicio de temporada lleva dos semanas en la nevera. El Sporting quiere aprovechar la visita esta noche al Almería (Almería Stadium, 21.00 horas) para coger temperatura en su aspiración por pelear con los mejores. Volver a ser ese equipo capaz de imponerse, con diferentes matices, a Córdoba, Ceuta y Cultural, y dejar atrás las derrotas sobre la bocina ante Deportivo de La Coruña y Burgos. Espera un rival que sólo ha ganado un partido (también a la Cultural, a domicilio) y empatado otros dos. A los de Rubi, tras un verano con 12 millones de euros en fichajes (y más de 50 en salidas), les urge apretar el acelerador en casa. El termómetro de las tan apreciadas sensaciones es un añadido.

Pocos cambios hay en el Sporting respecto al de la semana anterior. En la enfermería siguen los mismos y el margen para mover piezas es limitado. Garitano estudia repetir el equipo presentado ante el Burgos. En todo caso, el técnico juega al despiste para evitar fugas de información que puedan suponer una ayuda al rival. Ya pasó esta temporada y toca ser cuidadoso con los detalles.

Como estaba previsto, ni Amadou, ni mucho menos Curbelo y Loum estarán disponibles. El equipo completó ayer el viaje a Almería sin ninguno de los tres en la expedición. Hay que sumar una cuarta baja, la de Jesús Bernal, en la recta final de su recuperación. La posibilidad de que el entrenador del Sporting vuelva a aplicar la fórmula del doble lateral estrenada ante el Deportivo no fue descartada por el entrenador rojiblanco en la previa de la visita al Almería Stadium. El que va dando pasos parar estrenarse como titular es Oscar Cortés, llamado a ser un jugador importante a la hora de añadir competencia en ataque.

El posible once del Sporting sería el formado por: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Curbelo; Dubasin, Gelabert, Gaspar y Otero. Completan la convocatoria de 21 futbolistas Christian Joel, Kevin Vázquez, Kembo, Mbemba, Pablo García, Justin, Enol Prendes, Queipo, Oscar Cortés y Caicedo. El Almería, cuya única victoria se produjo en la jornada inaugural del campeonato, tiene a todos disponibles para recibir a un Sporting que quiere recuperar la sonrisa.

Sentimiento rojiblanco, imparable

"Arrancamos a las 11 de la noche". Sentimiento Rojiblanco será una de las peñas sportinguistas que apoyarán esta noche al conjunto gijonés en el Almería Stadium. Lo harán después de un viaje que muestra la pasión y seguimiento de la siempre fiel Mareona. Los diez miembros que viajan con destino a territorio indálico partieron en la noche de ayer y recorrerán 1.000 kilómetros, repartidos en dos coches, de una tirada. "Haremos varias paradas por el camino para echar gasolina e ir turnándonos a la hora de conducir. La previsión es llegar a primera hora de la mañana, directos al hotel de concentración del Sporting", cuenta Xuacu Rodríguez. Él, presidente de la peña, estará tras el volante de la "Xuacuneta", como cariñosamente denomina a su vehículo. El otro encargado de "pilotar" es Humberto Merediz, responsable del "Humbermóvil". Ambos conocen bien el camino. La temporada pasada ya hicieron el mismo viaje. En esta ocasión "esperamos traer los tres puntos". El regreso lo iniciarán mañana, tras hacer noche en Almería.