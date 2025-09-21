La contracrónica del Almería- Sporting tras el lío arbitral: de la indignación del vestuario a una lectura autocrítica

“Hoy tenemos que hablar. Toca hablar”, se le escapaba de la boca a Diego Sánchez -todavía en caliente-, mientras cruzaba deprisa la zona mixta del UD Almería Stadium para encarar el autobús, que aguardaba afuera. El zaguero avilesino fue uno de los miembros de la plantilla que abandonó el campo más enfadado con lo vivido. Pero no fue el único incapaz de ocultar su malestar, extensible en realidad a toda la delegación del club rojiblanco, con David Guerra, Israel Villaseñor y Joaquín a la cabeza: Corredera, Guille Rosas o un Kevin Vázquez, que se fue con una enorme brecha en la espinilla y una amarilla fruto de su “falta” a Thalys, fueron otros de los futbolistas que terminaron la noche más molestos con el papel de Manuel Ángel Pérez, capaz de sacar de quicio y desconcertar hasta aquellos que benefició. “Ha perdido el control del partido”, concluían todos en el estadio del club indálico.

Terminado el encuentro, la indignación en el seno de la expedición rojiblanca era máxima, incrédulos con el criterio arbitral. Garitano mantuvo un pequeño aparte con el colegiado para expresarle sus dudas con algunas de sus decisiones. Pero el club decidió a nivel interno que lo más conveniente era moderar el tono y, de esta manera, evitar agravar el asunto -el Sporting se enfrentará el próximo domingo al Albacete sin Guille Rosas ni Corredera-. La batalla ya estaba perdida. De ahí las prudentes declaraciones de Garitano: “No quiero buscar excusas”, llegó a decir el entrenador. En cierta manera, un mensaje muy exigente -que comparten en el consejo pero que choca con la opinión casi unánime de la afición, indignada con el caos arbitral-. Entre bambalinas, el técnico, ya muy curtido en este deporte y conocedor de cómo se mueve, dejó entrever su opinión y apuntó a que el Almería venía de sufrir en su estadio un arbitraje discutible ante el Racing de Santander (2-3).

El club, eso sí, intentó durante toda la noche calmar los ánimos de los jugadores. El mismo Garitano felicitó a sus futbolistas en el vestuario visitante por el esfuerzo realizado, destacando su espíritu resiliente. Luego, en el largo pasillo que comunica la zona mixta con la salida del renovado estadio andaluz, Villaseñor y Guerra templaron los ánimos de Kevin, a quien protegieron, dieron confianza, y calmaron.

En Mareo estudian con detenimiento todas las jugadas polémicas que se vivieron en el partido con especial atención a aquellas que pueden recurrir: la segunda de las dos amarillas a Guille Rosas -el acta arbitral refleja que el gijonés “entra en el terreno de juego estando el balón en juego y sin autorización tras permanecer fuera del mismo de forma voluntaria”-, además de la cartulina vio más tarde Kevin por esa presunta falta sobre Thalys -el acta aquí asegura que es el lateral quien “disputa el balón a un contrario de forma temeraria-“. La segunda amarilla a Corredera por “aplaudir” parece una decisión arbitral parece más difícil de revocar. Aunque la opinión del mediocentro con esa jugada es otra: Corredera no habría aplaudido con ironía la decisión de Manuel Ángel Pérez de no pitar saque de esquina en esa acción de Otero, sino que habría reconocido el esfuerzo del colombiano por buscar el empate, con el equipo con diez jugadores.

El vestuario “jodido”

El vestuario rojiblanco está afectado y se fue del estadio del Almería “muy jodido” por la actuación del Manuel Ángel Pérez, como reconocía más tarde en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA -único medio desplazado a tierras andaluzas- Gaspar Campos, el capitán. Aunque el arbitraje del colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez en Almería, que sin duda ya es uno de los arbitrajes más controvertidos y polémicos que ha sufrido el equipo gijonés desde que la tecnología se implantó en el fútbol español, en 2018, en el seno del club prefieren trasladar un mensaje autocrítico con el juego -son ya tres derrotas seguidas- y dar el capítulo arbitral por cerrado.

El departamento jurídico del club rojiblanco estudiará con detenimiento cada jugada para ver si es conveniente presentar por alguna de ellas un recurso ante la Federación Española, aunque, en vista del acta y del criterio arbitral, hay poca confianza a que alguno de los recursos -si es que se envían finalmente- prosperen. Pero a nivel interno, la dirección y Garitano consideran que ahora hay que enfriar la cabeza y centrarse en preparar de la mejor manera el partido ante el Albacete.