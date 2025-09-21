El emotivo recuerdo de la peña sportinguista Quini a José Méndez, alma del restaurante La Zamorana

La peña sportinguista Quini rindió ayer un emotivo recuerdo a José Méndez, uno de sus fundadadores y quien durante décadas fue el alma, junto a su hermano Manolo, del restaurante La Zamorana. Ana Rodríguez, miembro de la junta directiva, dedicó unas palabras a su memoria durante un homenaje completado con la entrega de flores a Manolo Méndez, presidente de un colectivo puesto en marcha en 1979.

También hubo recuerdo a la figura del Brujo, con la presencia de su viuda, Marinieves Cañada, socia de honor. Mari Llorca, de la peña Portería Sur, gran amiga de la familia de Quini, estuvo invitada al evento. El acto tuvo lugar en la Nueva Zamorana, bajo la maestra mano de Churi y Pipo en la gestión y en los fogones. Esta temporada, la peña tiene previsto viajar a Burgos, Valladolid, Santander y León.