Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El emotivo recuerdo de la peña sportinguista Quini a José Méndez, alma del restaurante La Zamorana

Marinieves, viuda del Brujo, comparte un cariñoso homenaje junto a Manolo Méndez, hermano y la otra mitad de la popular marisquería gijonesa

Junto a estas líneas, la peña Quini, con, con Pipo y Arón Espinosa, de La Nueva Zamorana. Arriba, Manolo Méndez, entre Marinieves Cañada y Ana Rodríguez. | Á. C..

Junto a estas líneas, la peña Quini, con, con Pipo y Arón Espinosa, de La Nueva Zamorana. Arriba, Manolo Méndez, entre Marinieves Cañada y Ana Rodríguez. | Á. C..

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

La peña sportinguista Quini rindió ayer un emotivo recuerdo a José Méndez, uno de sus fundadadores y quien durante décadas fue el alma, junto a su hermano Manolo, del restaurante La Zamorana. Ana Rodríguez, miembro de la junta directiva, dedicó unas palabras a su memoria durante un homenaje completado con la entrega de flores a Manolo Méndez, presidente de un colectivo puesto en marcha en 1979.

También hubo recuerdo a la figura del Brujo, con la presencia de su viuda, Marinieves Cañada, socia de honor. Mari Llorca, de la peña Portería Sur, gran amiga de la familia de Quini, estuvo invitada al evento. El acto tuvo lugar en la Nueva Zamorana, bajo la maestra mano de Churi y Pipo en la gestión y en los fogones. Esta temporada, la peña tiene previsto viajar a Burgos, Valladolid, Santander y León.

Emotivo recuerdo de la peña Quini a José Méndez

Emotivo recuerdo de la peña Quini a José Méndez

TEMAS

Tracking Pixel Contents