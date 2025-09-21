El emotivo recuerdo de la peña sportinguista Quini a José Méndez, alma del restaurante La Zamorana
Marinieves, viuda del Brujo, comparte un cariñoso homenaje junto a Manolo Méndez, hermano y la otra mitad de la popular marisquería gijonesa
La peña sportinguista Quini rindió ayer un emotivo recuerdo a José Méndez, uno de sus fundadadores y quien durante décadas fue el alma, junto a su hermano Manolo, del restaurante La Zamorana. Ana Rodríguez, miembro de la junta directiva, dedicó unas palabras a su memoria durante un homenaje completado con la entrega de flores a Manolo Méndez, presidente de un colectivo puesto en marcha en 1979.
También hubo recuerdo a la figura del Brujo, con la presencia de su viuda, Marinieves Cañada, socia de honor. Mari Llorca, de la peña Portería Sur, gran amiga de la familia de Quini, estuvo invitada al evento. El acto tuvo lugar en la Nueva Zamorana, bajo la maestra mano de Churi y Pipo en la gestión y en los fogones. Esta temporada, la peña tiene previsto viajar a Burgos, Valladolid, Santander y León.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo
- Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?