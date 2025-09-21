Gaspar habla claro sobre el Sporting y el árbitro: "Lo de Guille es precipitado y lo de Kevin lo vio todo el mundo"

"El vestuario está muy jodido". Gaspar Campos analizó tras el partido ante el Almería lo sucedido en el campo. T"odo el equipo, el cuerpo técnico y espero que mucha gente esté orgullosa del partido que se hace. Es un partidazo. Cuando se desnivela con la expulsión, cambia", lamentó sobre la roja a Guille. "Es la tercera derrota, ponerse 0-1, aguantar y que sea por esa situación, da más rabia. Es el camino. Vamos a ir a El Molinón, ante el Albacete, con la misma idea, sacar los tres puntos con nuestra gente", afirmó.

"Lo de Guille es que, en teoría, es amarilla cuando entra al campo si te atienden fuera. Creo. Según el reglamento. No se le atiende. No lo pude ver bien, pero me dicen que no se le atiende. Además, Guille no escucha otra cosa", subrayó el capitán del Sporting. "Es un lance del juego, está en la línea, es lateral derecho, le sacan del campo. Entra para seguir el partido, no hay otro motivo. Es muy precipitada la segunda amarilla", explicó.

En cuanto a la acción de Kevin Vázquez, Gaspar señaló que "no hay nada más que decir, ya vio todo el mundo cómo tiene la rodilla. Tiene una brecha en la tibia y pita falta para ellos y encima amarilla a Kevin. No lo entendemos bien, pero son decisiones del árbitro y hay que respetarlas".