Historias de un "palizón" por amor al Sporting

Mil kilómetros es la distancia que separa el norte del sur de España: en concreto Gijón de Almería. A continuación se presentan algunas de las historias de la paliza de viaje que se dieron los aficionados rojiblancos para estar junto a su equipo.

En la imagen de la izquierda, Juanito Parra, ayer en su casa en Almería, con camisetas y bufandas rojiblancas. En la imagen del centro, Milinko y José Carlos Caballero, en la ciudad andaluza. En la imagen de la derecha, Diego Yoda, junto a las letras de Almería, en el puerto.

Xuacu Rodríguez -presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco- transportó uno de los dos coches que salieron en la noche del viernes desde la cafetería La Regence con destino a Almería. "La ‘Xuacuneta’ solo la conduzco yo. Así que sí, vine sin dormir", explica.

"Al final vienes de noche y se pasa volando. Vamos hablando todo el camino: contando películas (anécdotas) y aventuras de viaje. Vinimos a tres paradas, como la Fórmula 1. Luego para volver el domingo… dolor (risas). Entre el cansancio del fin de semana y que viajas de día…", cuenta.

Interviene en la conversación Humberto Merediz, otro de los miembros de Sentimiento Rojiblanco que se desplazaron desde Gijón. Como Xuacu, también condujo toda la noche. Como Xuacu, también se comió entero el viaje por carretera. Y todo con su "Humbermóvil". "Fue un viaje bueno. Teníamos pensado salir de Gijón a las 23 horas, pero con las ganas que tenemos de viajar… al final salimos a las 22:30 de La Regence. Llegamos a las 10:30 de la mañana a Almería. Nos hicimos fotos con casi todos los jugadores. Menos con Otero, que pasa de largo y agacha la cabeza. Hicimos tres paradas de una medía hora cada una", cuenta Humberto, que reconoce que la experiencia por Almería ha merecido la pena: "Visitamos la catedral, y como soy muy devoto de la cerveza, después me tome un cañón", confiesa este popular aficionado, que relativiza el viaje pese a estar de doblete: "¿Cansado? Para nada. Soy el que más fresco llego pese a conducir. Hay dos cosas: para empezar, no soy muy de dormir, pero es que además me relaja mucho conducir. Me gusta".

A Almería también se desplazaron rostros muy conocidos de la Mareona: Diego Álvarez Bada, presidente de la peña Villa de Quini. O Milinko y José Carlos Caballero. Todos con una paliza terrible detrás.

El viaje del equipo rojiblanco a Almería también esconde una historia de emoción: el almeriense Juanito Parra pudo ver al equipo de su corazón en su ciudad. Seguidor del Sporting desde que tenía tres años tras quedar prendado de la camiseta rojiblanca, Juanito -que ya suma diez años y ha acudido a El Molinón en varios partidos- estaba eufórico: "Me hace mucha ilusión. Marcamos el partido en rojo en el calendario desde que comenzó la temporada. ¿Mi jugador favorito? Otero".