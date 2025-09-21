Roja directa a Sorloth... por la misma patada de Thalys a Kevin en el partido del Sporting

El día después de que el jugador del Sporting Kevin Vázquez terminara con la pierna ensangrentada, tras un plantillazo recibido por parte de Thalys, futbolista del Almería, una acción muy parecida se repitió en Primera División en el partido entre el Mallorca y el Atlético. El criterio arbitral, sin embargo, nada tuvo que ver en una y otra jugada. Si en el partido en Almería el colegiado Miguel Ángel Pérez desquició a los gijoneses al entender que Kevin había entrado de forma "temeraria" y le mostró, además, la cartulina amarilla, pese a ser quien acabó con los tacos clavados en la tibia, lo visto en Son Moix respondió a lo que el Sporting reclamó en medio de la polémica arbitral que marcó el encuentro.

La acción de Thalys sobre Kevin. / LNE

En el partido entre el Mallorca y el Atlético, el colchonero Sorloth intervino con la misma dureza sobre la pierna de Raíllo, que lo hizo Thalys sobre la tibia de Kevin Vázquez. El movimiento y la altura del impacto, prácticamente idéntico. El árbitro, Hernández Maeso, pitó falta a favor del Mallorca. Sin amonestación. Fue llamado desde el VAR. Tras revisar la acción desde el monitor, volvió para mostrarle la roja directa al delantero noruego. Una decisión que el Sporting reclamó para un Thalys que terminaría sin ver tarjeta, siendo además el Almería quien sacó falta a su favor.