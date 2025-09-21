Roja directa a Sorloth... por la misma patada de Thalys a Kevin en el partido del Sporting
El VAR avisó a Hernández Maeso para advertir de la fea entrada del noruego sobre la tibia de Raíllo
O. N.
El día después de que el jugador del Sporting Kevin Vázquez terminara con la pierna ensangrentada, tras un plantillazo recibido por parte de Thalys, futbolista del Almería, una acción muy parecida se repitió en Primera División en el partido entre el Mallorca y el Atlético. El criterio arbitral, sin embargo, nada tuvo que ver en una y otra jugada. Si en el partido en Almería el colegiado Miguel Ángel Pérez desquició a los gijoneses al entender que Kevin había entrado de forma "temeraria" y le mostró, además, la cartulina amarilla, pese a ser quien acabó con los tacos clavados en la tibia, lo visto en Son Moix respondió a lo que el Sporting reclamó en medio de la polémica arbitral que marcó el encuentro.
En el partido entre el Mallorca y el Atlético, el colchonero Sorloth intervino con la misma dureza sobre la pierna de Raíllo, que lo hizo Thalys sobre la tibia de Kevin Vázquez. El movimiento y la altura del impacto, prácticamente idéntico. El árbitro, Hernández Maeso, pitó falta a favor del Mallorca. Sin amonestación. Fue llamado desde el VAR. Tras revisar la acción desde el monitor, volvió para mostrarle la roja directa al delantero noruego. Una decisión que el Sporting reclamó para un Thalys que terminaría sin ver tarjeta, siendo además el Almería quien sacó falta a su favor.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros