El Sporting Femenino empata en Villalonga y sigue invicto (2-2)

El Sporting Femenino sigue sin conocer la derrota tras sumar ayer un trabajado punto en la visita al Atlético Villalonga. Las rojiblancas entraron con buen pie en el partido, al conseguir adelantarse en el marcador al cuadro pontevedrés. Fue gracias a un tanto de Ángela Ávila, una de las incorporaciones de este verano, llegada desde el Avilés Industrial. La atacante ovetense fue la gran protagonista de un encuentro que acabaría poniéndose cuesta arriba para el cuadro dirigido por Sergio Nieto. Las gallegas le darían la vuelta al marcador en 65 minutos.

La igualada llegó a la media hora de juego, en una poco afortunada acción que terminó con tanto en propia puerta de las rojiblancas. Tras el descanso, el segundo de las de casa fue obra de Noe, en el minuto 71. No se vinieron abajo las jugadoras del conjunto gijonés, que lograrían rescatar un punto seis minutos después. Ávila firmó, de nuevo, un tanto que mantiene invicto al equipo tras una victoria y otro empate en las tres jornadas iniciales. El equipo visitará la próxima semana al Eibar B.