El árbitro Iglesias Villanueva da la razón al Sporting desde el VAR y Pavel Fernández se moja con Guille

El día después de que el jugador del Sporting Kevin Vázquez terminara con la pierna ensangrentada, tras un plantillazo recibido por parte de Thalys, futbolista del Almería, una acción muy parecida se repitió en Primera División en el partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid. El criterio arbitral, sin embargo, nada tuvo que ver en una y otra jugada. Si en el partido en Almería el colegiado Miguel Ángel Pérez desquició a los gijoneses al entender que Kevin había entrado de forma "temeraria" y le mostró, además, la cartulina amarilla, pese a ser quien acabó con los tacos clavados en la tibia, lo visto en Son Moix respondió a lo que el Sporting reclamó en medio de la polémica arbitral que marcó el encuentro.

En el partido entre el Mallorca y el Atlético, el colchonero Sorloth intervino con la misma dureza sobre la pierna de Raíllo que lo hizo Thalys sobre la tibia de Kevin Vázquez. El movimiento y la altura del impacto, prácticamente idénticos. El árbitro, Hernández Maeso, pitó falta a favor del Mallorca. Sin amonestación. Fue llamado desde el VAR (dirigido por el colegiado Iglesias Villanueva). Tras revisar la acción desde el monitor, volvió para mostrarle la roja directa al delantero noruego. No solo su criterio fue distinto al que se vio en Almería. También se aplicó el máximo castigo para quien clavó los tacos sobre el contrario en la disputa de la pelota. Una decisión que el Sporting reclamó para un Thalys que terminaría sin ver tarjeta, siendo además el Almería quien sacó falta a su favor.

La otra polémica del partido del Sporting en Almería estuvo en la segunda amarilla vista por Guille Rosas. Antes, el gijonés había visto la primera cartulina en los minutos finales de la primera parte. Fue en un saque de puerta de Rubén Yáñez. El meta de los rojiblancos se había hecho con un balón para iniciar el saque cuando el canterano envió otra pelota al terreno de juego. El colegiado entendió que de manera intencionada para ralentizar el juego. Le amonestó por "retrasar la reanudación del juego".

La segunda amarilla fue la que indignó al Sporting. El analista arbitral Pavel Fernández cree que en la acción en la que Guille entra al terreno de juego, entendiendo el árbitro que lo hizo sin su permiso después de salir del campo tras recibir un golpe del rival, "los dos tienen la culpa". Se explica. "Una cosa es que un jugador salga del terreno de juego por un lance del juego, pero entra de forma inmediata, a que te quedes fuera por una lesión, que te obliga a volver con permiso", detalla en un primer momento. Y ahí entra en más detalles. "El árbitro tiene poca vista porque podía acercarse, pedir que le atiendan, y a lo mejor, en ese tiempo el jugador se levanta ya y todos contentos", comenta. A su vez, considera, que si el árbitro ya había advertido que Guille tenía que ser atendido, aunque fuera rápidamente, y sin acercarse, el rojiblanco es muy poco cauto en su decisión, sabiendo que tenía amarilla. "Es que entra con el juego reanudado teniendo interferencia inmediata (saltó en dirección a la pelota, jugada a poca distancia de donde se encontraba). Si a lo mejor el balón se hubiera alejado de esa zona, a lo mejor se puede hacer la vista gorda, pero es que...", añade. "Tienen culpa los dos. Como árbitro, hubiera actuado de manera diferente, pero también como jugador", resume.