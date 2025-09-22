Un buen Sporting y un mal árbitro: el análisis de Josu Uribe sobre lo visto en Almería

Dos equipos con dos ideas de juego diferentes, dos propuestas antagónicas que demostraron durante muchos minutos en el partido del pasado sábado. Un Almería protagonista con el balón, buscando el juego exterior, buscando que el balón lo tengan jugadores como Arribas, Embarba, Melamed, Arnau, Leo o su apuesta este año, el brasileño Thalys. Todos ellos, un ramillete de excelentes jugadores, pero muy nerviosos e imprecisos por los resultados anteriores. Los errores defensivos se multiplicaban y el rival defendía bien y atacaba los espacios con mucha velocidad. Muy incómodos los de Rubi.

Enfrente, un Sporting muy serio y muy solidario en la faceta defensiva. Un equipo mucho más valiente que en La Coruña. Muchas recuperaciones y buenas acciones posteriores de conducción y atacar los espacios, que dejaban los andaluces, propiciando además de la acción del gol de Gaspar, que el Almería no estuviera cómodo y tuviera que preocuparse también de correr para atrás. Eso a este perfil de jugadores no les gusta.

Asier Garitano introdujo dos movimientos importantes en la estructura del equipo: la primera, la entrada en el doble pivote de Justin, buscando una altura mayor en la presión al rival y ganando altura ofensiva en ataque. Por momentos jugó a la altura de Gelabert, dejando a Corredera como jugador más posicional. La segunda variación permitió a Otero jugar en los espacios exteriores, y ahí es donde realmente hace daño a los rivales. Usando a Dubasin por dentro y con un gran Gaspar, incomodaron muchísimo al rival, completando una buena primera parte con resultado favorable.

El partido cambia en el minuto 51 con la absurda expulsión de Guille y con el golazo de Embarba. Con muchos minutos por delante y ante futbolistas de un enorme talento individual, la tarea no sería sencilla. La salida del terreno de juego de Dubasin y Gelabert, por Kevin y Nacho, más la posterior de Pablo por Gaspar, junto a la inferioridad númerica, ya dejaba al equipo con muy pocos argumentos ofensivos. Tocaba sufrir, jugar cerca de tu portería, que pasasen en los minutos y que Yáñez mantuviera vivo al equipo. Una acción de muchísima calidad y una ejecución perfecta de Arnau junto a Arribas le dio los tres puntos a los andaluces.

El nivel del arbitraje español está muy lejos del nivel del fútbol español. Arbitrar es dirigir y tomar las decisiones correctas. Hoy día son atletas, pero el correr es lo menos importante porque tienes una tecnología detrás que te corrige tus errores. Aunque te coja lejos una acción del juego, no es importante. El arbitraje de Manuel Ángel Pérez es para hacérselo ver. Los técnicos perdemos cuatro partidos y perdemos nuestro trabajo. Hay que exigirles, porque están muy bien valorados económicamente y nos jugamos mucho todos. Dame a los Ramos Marco, Urío Velázquez o Urizar Azpitarte. Correr corrían más bien poco, pero sabían dirigir un partido de fútbol.

El penalti que pita es surrealista, la expulsión de Guille es lamentable, la acción de Thalys sobre Kevin que acaba con tarjeta para el defensor es surrealista también y la actitud con la que trata a Corredera en la última jugada del partido, un jugador modélico en sus comportamientos, muestra el hecho de no haber jugado nunca al fútbol .

A no desfallecer, de las derrotas se aprende y el Sporting, mientras hubo partido, fue un equipo mucho mejor que el que vimos contra el Deportivo. El equipo ganó partidos en los que no hizo muchos méritos y perdió los tres últimos, en los creo que se merecía mucho más botín. El fútbol no habla de merecimientos, sino de eficacias, y eso es lo que tienen que recuperar los rojiblancos.

Olvidarse ya de Almería y centrarse en ganar al Albacete. Hay cosas a mejorar, pero estamos viendo un buen Sporting. También vimos un mal árbitro.