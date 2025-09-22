Luis Enrique, de Gijón a mejor entrenador del mundo por segunda ocasión
"Gracias a mi familia, a todo el PSG, a los que forman parte del equipo, a los jugadores, que han completado un año importantísimo", afirmó el ex del Sporting tras ser distinguido con el "Johan Cruyff" en la gala del Balón de Oro
Efe / Ángel Cabranes
De Gijón para el mundo. Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
El gijonés no estuvo en la gala de los premios al encontrarse con su equipo disputando un partido liguero contra el Olympique de Marsella que fue aplazado este domingo a causa de la lluvia, aunque previamente ya había hecho saber que no tenía intención de acudir por su animadversión a los galardones individuales.
Luis Enrique, de 55 años, recibe este reconocimiento por segunda vez en su carrera como entrenador tras haber sido declarado mejor técnico en 2015, entonces al frente del banquillo del Barcelona.
El ex del Sporting de Gijón dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.
Luis Enrique releva en el galardón al italiano Carlo Ancelotti, ganador como entrenador del Real Madrid y ahora técnico de la selección de Brasil.
El entrenador español envió un mensaje grabado a la sala: "Gracias a mi familia, a todo el PSG, a los que forman parte del equipo, a los jugadores, que han completado un año importantísimo".
También tuvo palabras para el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, del que dijo que "siempre cuida del equipo", y muy especialmente para el director deportivo, Luis Campos, con quien aseguró haber "conectado" desde el primer momento.
"Por último quiero enviar una reflexión a todos los jugadores. Es bonito recibir un galardón individual, para vosotros y para vuestra familia. Pero lo más importante es tener el reconocimiento de los hinchas de vuestro equipo y de los que aman este deporte", concluyó.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega