El paso del Sporting de Gijón ante el CTA: así fue el contacto tras la polémica arbitral en Almería

El Sporting de Gijón pidió este mismo lunes explicaciones al Comité Técnico de Árbitros tras la polémica arbitral del encuentro del pasado domingo en el Almería Stadium. David Guerra, presidente del club rojiblanco, trasladó al organismo federativo que lidera Fran Soto su inquietud y preocupación con varias de las decisiones adoptadas por el colegiado madrileño, Manuel Ángel Pérez, durante el transcurso del Almería- Sporting, partido en el que el equipo gijonés acabó con nueve jugadores (vio ocho amarillas y dos rojas, todo tras realizar siete faltas). Consultado por LA NUEVA ESPAÑA, el club no desvela conversaciones privadas al tratar con sumo respeto y privacidad a otros entes del fútbol.

El club rojiblanco, mientras, tiene previsto recurrir las expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, así como la amarilla que vio Kevin Vázquez tras su presunta falta al atacante indálico Thalys, en una acción que dejó al lateral vigués con la tibia ensagrentada, lo que le provocó cierta cojera en las horas posteriores al desenlace del partido. La plantilla rojiblanca abandonó el campo del Almería entre el estupor y la indignación, incapaz de comprender como varias de las decisiones polémicas que adoptó en directo el colegiado, Manuel Ángel Pérez, que podría ir directo a la “nevera”, les sacó del partido hasta acabar concediendo la derrota. Finalizado el encuentro, el malestar en la delegación del Sporting con el desempeño arbitral era notable, aunque los ejecutivos trataron de bajar las pulsaciones a los jugadores, indignados.

El vestuario considera que el árbitro les perjudicó de forma clara en, al menos, dos decisiones que, irremediablemente, condicionaron el partido: la segunda de las dos amarillas que vio Guille Rosas y la tarjeta amarilla a Kevin Vázquez tras sufrir una durísima entrada de Thalys, que se libró de una cartulina roja que pudo haber dejado los últimos minutos de partido en igualdad de condiciones. Por otro lado, distintas fuentes del club aseguran que la expulsión de Corredera es igualmente cuestionable ya que el mediocentro no aplaudió con desprecio al colegiado -como interpretó Manuel Ángel Pérez-, sino que agradeció el último esfuerzo de Otero por buscar de forma agónica el empate. En Mareo, que han evitado posicionarse públicamente entiendo que el ruido no beneficia, toman la decisión de acudir al CTA, con quién tienen contactos constantes, para salvaguardar y defender los intereses del club gijonés.

A nivel interno, el club rojiblanco pretende dar el capítulo por cerrado, hace autocrítica tras la tercera derrota seguida, y aboga por centarse ya en el encuentro de este domingo en El Molinón (18: 30 horas) contra el Albacete. Esta mañana, de hecho, el club asturiano ha comenzado ya a trabajar en Mareo para preparar un partido que es relevante para superar este "bache".

El Comité Técnico de Árbitros, mientras, tiene previsto explicar este mismo martes las decisiones más polémicas de Primera y Segunda División y que han sido elegidas por un Consejo de Asesores. Al CTA, en ese sentido, le han puesto sobre la mesa dos acciones muy controvertidas del partido en Almería, y en las que el juez principal, Manuel Ángel Pérez, viró hacia los intereses del club andaluz: la segunda amarilla a Guille Rosas y, además, la "falta" de Kevin a Thalys. En cualquier caso, el organismo arbitral, que tiene en su mesa más imágenes polémicas de la jornada, debe hacer una criba, por lo que todavía no es seguro que aclare estas acciones.