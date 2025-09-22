El preocupante dato con el que el Sporting inicia la semana: objetivo, olvidar la polémica arbitral

El vestuario rojiblanco está afectado y se fue del estadio del Almería "muy jodido" por la actuación del Manuel Ángel Pérez, como reconocía más tarde en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA -único medio asturiano desplazado a tierras andaluzas- Gaspar Campos, el capitán. Aunque el arbitraje del colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez en Almería, que sin duda ya es uno de los arbitrajes más controvertidos y polémicos que ha sufrido el equipo gijonés desde que la tecnología se implantó en el fútbol español, en 2018.

En el seno del club prefieren trasladar un mensaje autocrítico con el juego -son ya tres derrotas seguidas- y dar el capítulo arbitral por cerrado.

El departamento jurídico del club rojiblanco estudiará con detenimiento cada jugada para ver si es conveniente presentar por alguna de ellas un recurso ante la Federación Española, aunque, en vista del acta y del criterio arbitral, hay poca confianza a que alguno de los recursos -si es que se envían finalmente- prosperen. Pero a nivel interno, la dirección y Garitano consideran que ahora hay que enfriar la cabeza y centrarse en preparar de la mejor manera el partido ante el Albacete.

El panorama para iniciar la preparación del próximo partido es duro en cuanto a número de efectivos. A estas alturas, Asier Garitano cuenta con escaso margen teniendo en cuenta la lista de bajas que se le acumula al entrenador del Sporting. Las esperadas sanciones sobre Guille Rosas y Álex Corredera vienen a añadirse a la lista de lesionados. En la enfermería están Mamadou Loum, Amadou, Eric Curbelo y Jesús Bernal. No se descarta que alguno de ellos pueda estar disponible, en función de su evolución a lo largo de la semana. En la previa de la visita al Almería, Garitano tampoco se mostró partidario de apurar los procesos de recuperación. Preocupa, especialmente, evitar cualquier riesgo de recaída. Un detalle, el de las recaídas, que la pasada campaña ya se convirtió en uno de los pesados lastres de la plantilla. Se consideró uno de los factores que influyeron en el pobre rendimiento del equipo.

El Sporting completó ayer el viaje de vuelta de Almería y hoy mismo volverá a ejercitarse en Mareo. Asier Garitano ha programado una sesión abierta al público que dará inicio a las 10.45 horas. Mañana, al equipo disfrutará de jornada de descanso. El miércoles volverá a celebrarse el entrenamiento abierto al público, también a partir de las 10.45 horas. El horario seguirá siendo el mismo para las sesiones fijadas para el jueves, viernes y el sábado. Estas últimas, sin acceso al público. El encuentro ante el Albacete se disputará este domingo, a las 18.30 horas, en El Molinón. Los rojiblancos asumen la necesidad de sumar tras tres jornadas sin lograr puntuar.