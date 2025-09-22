La roja a Guille Rosas y la amarilla a Kevin, a examen en Las Rozas: las dos acciones polémicas del Almería-Sporting han sido sugeridas al CTA para que las aclare

La expulsión de Guille Rosas y la amarilla de Kevin Vázquez llegan a Las Rozas. Como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el Comité de Asesores externo ha subrayado en rojo el partido del Almería- Sporting, y ha planteado al Comité Técnico de Árbitros que expliquen públicamente estas dos polémicas decisiones que cambiaron el devenir del partido. El CTA tiene en su mesa unas tres acciones polémicas más que corresponden a la jornada 6 de Segunda División, -manejaban este lunes un total de cinco acciones sujetas a polémica-.

En esta novedosa iniciativa llamada “Tiempo de Revisión”, que ha llegado esta temporada al fútbol español con el objetivo de mejorar la “transparencia y cercanía con el aficionado”, el organismo federativo suele arrojar luz de las dos acciones más polémicas de la jornada en Segunda División - a lo sumo de tres-, por lo que es posible que la portavoz del CTA, Marta Frías, deje una de las dos jugadas controvertidas sugeridas por el Comité Técnico de Árbitros sin explicar. Distintas fuentes consultadas por este periódico no descartaban que fuesen seleccionada las dos jugadas, ya que ambas han llamado la atención. Pero esta jornada ha traído mucha cola arbitral, por lo que lo más probable es que solo una supere este corte.

Con todo, la acción que más opciones tiene de ser elegida por el CTA es la expulsión a Guille Rosas, por su carácter excepcional. El árbitro madrileño Manuel Ángel Pérez sacó la segunda amarilla al defensa tras entender que el futbolista había requerido de atención médica y regresó al campo sin solicitar el pertinente permiso. Pero la jugada es muy llamativa y compleja: Rosas regresa al campo sin el visto bueno del árbitro -es cierto-, pero, también, sin requerir al final de la atención de los médicos. Ese carácter excepcional que en Las Rozas aprecian que tiene la jugada la convierte en atractiva para ser seleccionada: la Federación elige acciones que puedan tener un carácter “formativo y didáctico”. Es decir, no solo seleccionan errores de los árbitros para un escarnio público televisado.

La otra acción del Almería-Sporting polémica -y planteada esta jornada al CTA- es el lance de juego entre Guille Rosas y Thalys, en la que el atacante andaluz clavó sus tacos sobre la tibia del defensa rojiblanco, pero donde Manuel Ángel Pérez sacó amarilla al lateral gallego. Distintas fuentes entienden que esta acción debió ser sujeta a revisión. Además, se da la circunstancia de que tan solo un día después en el Mallorca -Atlético de Madrid el VAR sí entró para echar con roja directa a Sorloth por una entrada casi idéntica sobre Raillo. Además, el CTA se encuentra analizando el desempeño de Manuel Ángel Pérez durante un partido donde pareció perder el control, sobre todo tras el descanso. Lo previsible es que el colegiado madrileño vaya a la “nevera”.