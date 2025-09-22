El Sporting de Gijón ya trabaja para salir del bache con el "refuerzo" de Canella
El que fuera capitán del club rojiblanco respalda al equipo junto a Guerra tras la derrota en Almería
O.N.
Roberto Canella, mítico lateral izquierdo del Sporting de Gijón, respaldó al equipo gijonés esta mañana en las instalaciones de Mareo en el primer entrenamiento del conjunto rojiblanco tras la polémica derrota -la tercera seguida del conjunto asturiano- en Almería, un encuentro condicionado por el criterio del colegiado madrileño, Manuel Ángel Pérez. El que fuera capitán del Sporting siguió junto a David Guerra e Israel Villaseñor la sesión del equipo rojiblanco en la que se comenzó a preparar el encuentro del domingo en El Molinón ante el Albacete, un partido importante para que los de Garitano recuperen la senda del triunfo.
Garitano no pudo contar con los lesionados Curbelo, Amadou y Loum, que siguen evolucionado favorablemente de sus distintos problemas musculares. Loum, en principio, es quien más cerca está de regresar con el equipo, aunque es factible que ninguno de los tres jugadores lleguen a tiempo al encuentro ante el Albacete.
