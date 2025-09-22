El Sporting llega a Competición tras la polémica arbitral en Almería: el club recurrirá estas sanciones

Después de revisar las secuencias de las acciones que derivaron en sanciones a Guille Rosas y Álex Corredera, el Sporting de Gijón tiene prácticamente decidido presentar alegaciones previas ante el Comité de Competición para tratar de recuperar a alguno de los dos jugadores expulsados con vistas al encuentro que el equipo de Garitano disputará este domingo en El Molinón ante el Albacete, y que tiene su importancia, después de tres derrotas consecutivas. El departamento jurídico del club rojiblanco ha revisado las imágenes de las acciones y ha decidido que recurrirá la segunda tarjeta amarilla que el colegio Manuel Ángel Pérez mostró a Guille Rosas y también la segunda de las dos que vio Corredera. En cualquier caso, en la entidad asumen que es difícil que alguno de los recursos prospere.

Del mismo modo, el club rojiblanco también va a recurrir la amarilla que el juez principal mostró a Kevin tras recibir un duro impacto del atacante del Almería, Thalys. En cualquier caso, el lateral vigués sí estará a disposición para el encuentro ante el Albacete.