El Sporting llega a Competición tras la polémica arbitral en Almería: el club recurrirá estas sanciones
El departamento jurídico ha revisado las acciones polémicas y trabajan en recuperar a algunos jugadores para el partido en Albacete
Después de revisar las secuencias de las acciones que derivaron en sanciones a Guille Rosas y Álex Corredera, el Sporting de Gijón tiene prácticamente decidido presentar alegaciones previas ante el Comité de Competición para tratar de recuperar a alguno de los dos jugadores expulsados con vistas al encuentro que el equipo de Garitano disputará este domingo en El Molinón ante el Albacete, y que tiene su importancia, después de tres derrotas consecutivas. El departamento jurídico del club rojiblanco ha revisado las imágenes de las acciones y ha decidido que recurrirá la segunda tarjeta amarilla que el colegio Manuel Ángel Pérez mostró a Guille Rosas y también la segunda de las dos que vio Corredera. En cualquier caso, en la entidad asumen que es difícil que alguno de los recursos prospere.
Del mismo modo, el club rojiblanco también va a recurrir la amarilla que el juez principal mostró a Kevin tras recibir un duro impacto del atacante del Almería, Thalys. En cualquier caso, el lateral vigués sí estará a disposición para el encuentro ante el Albacete.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El bollo de San Mateo en Oviedo desafía al agua y al viento: 'Hay que venir siempre, haga sol o llueva