Del "temeraria" a la "mofa", los términos de Miguel Ángel Pérez sobre el Sporting
La redacción del acta detalla una larga lista dirigida a los jugadores rojiblancos
Sus decisiones fueron determinantes en un partido en el que el Sporting se vio remontado tras sufrir la expulsión de Guille Rosas. La polémica actuación de Miguel Ángel Pérez desquició al conjunto rojiblanco y tuvo su reflejo en el acta. El madrileño detalla ahí el motivo de las decisiones que llevaron al conjunto gijonés a acabar con nueve jugadores en un encuentro con dos rojas, ocho amarillas y solo siete faltas cometidas por los de Garitano. En cuanto a la segunda amarilla vista por Guille Rosas, en el acta se refleja que amonestó al gijonés por "entrar en el terreno de juego, estando el balón en juego, sin mi autorización, tras permanecer fuera del mismo de forma voluntaria".
En cuanto a la amarilla vista por Kevin Vázquez, no fue por retirarse lentamente del campo, y entre protestas, con la pierna ensangrentada y los tacos marcados tras dura entrada que le realizó el jugador del Almería Thalys. El árbitro explica que Kevin "disputa el balón a un contrario de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha". Lo impactante, además, es que, en el acta, no se incluye que Thalys viera amarilla, cuando sí lo hizo en el terreno de juego. El lío de Miguel Ángel Pérez Hernández, enorme. Por último, el madrileño también explicó la segunda amarilla a Corredera por "dirigirse a mí aplaudiendo, en señal de mofa, después de haber tomado una decisión".
