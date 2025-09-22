Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del "temeraria" a la "mofa", los términos de Miguel Ángel Pérez sobre el Sporting

La redacción del acta detalla una larga lista dirigida a los jugadores rojiblancos

Gaspar, ante Miguel Ángel Pérez. | FACTORÍA 9

Gaspar, ante Miguel Ángel Pérez. | FACTORÍA 9

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Sus decisiones fueron determinantes en un partido en el que el Sporting se vio remontado tras sufrir la expulsión de Guille Rosas. La polémica actuación de Miguel Ángel Pérez desquició al conjunto rojiblanco y tuvo su reflejo en el acta. El madrileño detalla ahí el motivo de las decisiones que llevaron al conjunto gijonés a acabar con nueve jugadores en un encuentro con dos rojas, ocho amarillas y solo siete faltas cometidas por los de Garitano. En cuanto a la segunda amarilla vista por Guille Rosas, en el acta se refleja que amonestó al gijonés por "entrar en el terreno de juego, estando el balón en juego, sin mi autorización, tras permanecer fuera del mismo de forma voluntaria".

En cuanto a la amarilla vista por Kevin Vázquez, no fue por retirarse lentamente del campo, y entre protestas, con la pierna ensangrentada y los tacos marcados tras dura entrada que le realizó el jugador del Almería Thalys. El árbitro explica que Kevin "disputa el balón a un contrario de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha". Lo impactante, además, es que, en el acta, no se incluye que Thalys viera amarilla, cuando sí lo hizo en el terreno de juego. El lío de Miguel Ángel Pérez Hernández, enorme. Por último, el madrileño también explicó la segunda amarilla a Corredera por "dirigirse a mí aplaudiendo, en señal de mofa, después de haber tomado una decisión".

TEMAS

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  3. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  4. Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
  5. El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
  6. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  7. El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
  8. Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros

Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democráctica: "La derecha no se leyó la ley"

Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democráctica: "La derecha no se leyó la ley"

Arranca la reorganización del tráfico por los asfaltados en Las Vegas

Arranca la reorganización del tráfico por los asfaltados en Las Vegas

Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta

Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta

Chanel, broche de oro para San Mateo: cierre caliente (pese al tiempo) y colorido a los conciertos de Oviedo

Chanel, broche de oro para San Mateo: cierre caliente (pese al tiempo) y colorido a los conciertos de Oviedo

Canteli celebra el "éxito" de San Mateo y lo vincula a un modelo de fiestas que "seguirá" en Oviedo: "Nunca vi tanta gente como el viernes"

Canteli celebra el "éxito" de San Mateo y lo vincula a un modelo de fiestas que "seguirá" en Oviedo: "Nunca vi tanta gente como el viernes"

El pasado no pasa, aguarda

Empedrados de buenas intenciones

Edad y sensatez

Tracking Pixel Contents