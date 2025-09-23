La alegría de Abelardo tras el Balón de Oro a Luis Enrique: "Siempre ha defendido a Xixón y su asturianía; quiere a la ciudad y al Sporting"
El Ayuntamiento y el club rojiblanco se suman a los reconocimientos al entrenador del PSG: "Orgullo"
"El Balón de Oro a Luis Enrique supone mucho para la ciudad. Luis, a pesar no vivir en Gijón, siempre ha defendido a Xixón y su asturianía. Es una persona súper involucrada en su patria. Quiere a Gijón y al Sporting. Es un orgullo para Gijón este premio". Solo unas horas después del éxito de Luis Enrique, Abelardo Fernández celebra en conversación con LA NUEVA ESPAÑA el incontestable éxito de su excompañero y, sobre todo, amigo. "Ha ganado la Liga, Copa y la Chmapions League. Todo, además, tras perder a Mbappé. Es un mérito increíble. Ha hecho una labor increíble. Ha sido el mejor entrenador del mundo, sin duda. Luis Enrique es 'top'. Y aún le queda trayectoria. Pero, sobre todo, me quedo con cómo juegan sus equipos, la identidad que tienen: desde que salió del Barcelona B, el Celta, la Roma, la Selección Española, el Barça, y, ahora, el PSG. Sus equipos siempre han jugado con su identidad. Me encanta cómo juegan", añade el Pitu, que siguió la Gala del Balón de Oro en directo, y, después, mandó un whatsapp a su íntimo amigo para darle la enhorabuena.
Abelardo está convencido de que Luis Enrique estará todavía más feliz por el galardón -premio Sócrates- que recibió la Fundación Xana por su admirable lucha contra el cáncer, y que recogió con emoción su hija, Sira Martínez. "Los dos premios son súper importantes. Pero ayuda al cáncer es precioso. Estoy seguro que, incluso, le hará más ilusión que el Balón de Oro", celebra.
Este mismo martes, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha festejado el reconocimiento a Luis Enrique: "El mejor entrenador del mundo es de Gijón. Enhorabuena, Luis Enrique. Orgullo gijonés y sportinguista".
Del mismo modo, el Sporting, club donde el hoy mejor técnico del planeta dio el salto como jugador y del que siempre se ha confesado seguidor, celebró el galardón: "El sportinguismo se alegra de cada logro que consigues. Muchas felicidades", reza el comunicado del club gijonés.
