El CTA defiende públicamente que la decisión del árbitro del Almería- Sporting de expulsar a Rosas fue "correcta": "Las reglas son claras..."

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol considera que Guille Rosas estuvo bien expulsado en Almería. EL CTA ha defendido este martes en el programa 'Tiempo de Revisión' la decisión adoptada por el colegiado madrileño, Manuel Ángel Pérez, de mostrar al lateral derecho del Sporting la segunda cartulina amarilla -y a posterior la tarjeta roja- . El organismo federativo entiende que Rosas regresó al terreno de juego sin la "autorización" del colegiado, cuando debía tener su visto bueno para volver a ingresar en el campo. Explican, que esta infracción que está recogida en el reglamento, siempre se sanciona con tarjeta amarilla, por lo que, al tratarse de la segunda cartulina, la expulsión es "correcta". Así lo ha defendido Marta Frías, portavoz del CTA, que, de todas las jugadas polémicas de la jornada en Segunda División, ha seleccionado esta controvertida acción que se produjo en el minuto 50 del encuentro en el Almería Stadium y en la que el Sporting se quedó en inferior numérica; además, el CTA también ha seleccionado un penalti que fue sujeto a revisión en el Ceuta-Zaragoza, mientras que ha descartado ofrecer explicaciones de esa supuesta falta de Kevin Vázquez a Thalys, jugada por la que el vigués vio amarilla pese a acabar con la tibia repleta de sangre.

"En el minuto 50 se produce una acción en la que un jugador del Sporting, previamente amonestado, choca con un rival y queda tendido fuera del campo. Al estar fuera del juego y no reingresar de forma inmediata, el árbitro reanuda el juego con el saque de banda previsto. Una vez está el balón en juego, el jugador del Sporting se levanta y echa a correr sin el necesario permiso del árbitro. En ese momento, el colegiado para el partido. Le enseña la segunda amarilla y la roja. Las reglas del juego son claras: si un jugador que requiere de la autorización del árbitro para entrar al terreno de juego entra sin su permiso, el árbitro debe parar el juego y amonestar al jugador por entrar al terreno de juego sin su autorización. Por ello, el CTA considera que la jugada se resolvió de manera correcta", explica la portavoz del CTA.

Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Comité de Asesores externos había puesto sobre la mesa del CTA esta acción, además de la de Kevin Vázquez y Thalys, para que los árbitros diesen explicaciones a los aficionados a cerca de la decisión adoptada por Manuel Ángel Pérez, el juez principal del polémico Almería-Sporting. Esta jugada -la expulsión de Rosas- era interesante para el estamento arbitral al tratarse de una acción casi inédita, que despertaba curiosidad en el mundillo del fútbol, además de malestar en el seno del Sporting y de su afición. El CTA, en cambio, ha optado por descartar la acción entre Kevin y Thalys. Se da una curiosidad: el organismo que lidera Fran Soto ha defendido el criterio de los árbitros en todas las jugadas elegidas (las 7 entre Primera, Segunda División y la Liga F). Para el CTA, han acertado en todo. Pleno.

La defensa pública del CTA a la decisión del árbitro Manuel Ángel Pérez de echar a Rosas prácticamente entierra las opciones de que el Sporting pueda recuperar al jugador para el encuentro del domingo ante el Albacete. El club, en ese sentido, ha apelado ante Competición por las segundas amarillas que vieron Rosas y Corredera, además de la mostrada a Kevin, y ahora se encuentra a la espera de la respuesta del Comité de Competición, con pocas, o casi ninguna, esperanza en recuperar a alguno de los sancionados.