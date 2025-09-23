Flores para Quini en El Molinón por el 76º cumpleaños del mito del Sporting

"Ahora Quini, ahora y siempre". El que hubiera sido el 76º cumpleaños de Quini está muy presente este martes, 23 de septiembre, para la legión de admiradores del mito del Sporting de Gijón. La estatua dedicada al Brujo en El Molinón ha contado con un ofrenda floral en recuerdo al que fuera delantero rojiblanco, fallecido en febrero de 2018.

Sergio Puente, ante la estatua de Quini, este martes. / LNE

Uno de esos muchos amigos que dejó y siguen echándole de menos, el popular Sergio Puente, depositó este martes, ante su estatua, situada ante El Molinón, un ramo de flores rojas y blancas en su memoria. "Vine a traer un ramín de flores con la frase mía", explicó, Puente, que siempre tiene presente al siete veces "Pichichi".