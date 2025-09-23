Irarragorri, dueño del Sporting, no estará en la Junta General Extraordinaria de este viernes en Gijón por motivos de agenda

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Orlegi, no estará en Gijón en la Junta General Extraordinaria que se celebra este mismo viernes 26 de septiembre. La ausencia del dueño del grupo que controla el Sporting se debe a motivos de agenda ante la dificultad de poder cuadrar el viaje con solo un mes de antelación desde que se fijó la Junta.

En cualquier caso, el Grupo Orlegi estará ampliamente representado: Alfonso Villalba y Martín Hollaender, ejecutivos de la primera línea de la organización y miembros además del Consejo de Administración del Sporting, liderarán una Junta que se prevé corta, y donde los accionistas aprobarán la última inyección de la organización, en concreto los once millones de préstamo participativo aportados por el grupo mexicano, que ya han tenido su impacto en el club, como se ha comprobado con el notable incremento que ha experimentado la entidad asturiana en su capacidad de gasto en plantilla, con un tope salarial de 11.4 millones de euros -el séptimo de Segunda División-.

La aprobación de esa inyección es el primer y principel punto del día de la Junta. Este préstamos participativo, que es importante para el proyecto del club, lleva aparejadas una serie de condiciones para concretar cómo y cuándo se realizará la devolución de la cantidad otorgada al prestatario, en este caso, al Sporting. Lo habitual en los casos en los que el prestamista, Orlegi, es accionista mayoritario, es intentar favorecer las condiciones vinculándolas a situaciones en las que las cuentas reflejen "números negros" o beneficios.