Irarragorri, dueño del Sporting, no estará en la Junta General Extraordinaria de este viernes en Gijón por motivos de agenda

Villalva y Hollaender liderarán un encuentro donde los accionistas aprobarán los más de once millones inyectados por el grupo al club gijonés

Por la izquierda, los consejeros del Sporting Martin Hollaender y Alfonso Villalva; el presidente del consejo Alejandro Irarragorri; el secretario del consejo JosÃ© MarÃ­a Segovia, y el notario Javier Nogales, en la sala de prensa de El MolinÃ³n, durante la junta de accionistas del Sporting. / Rsg

Andrés Menéndez

Gijón

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Orlegi, no estará en Gijón en la Junta General Extraordinaria que se celebra este mismo viernes 26 de septiembre. La ausencia del dueño del grupo que controla el Sporting se debe a motivos de agenda ante la dificultad de poder cuadrar el viaje con solo un mes de antelación desde que se fijó la Junta.

En cualquier caso, el Grupo Orlegi estará ampliamente representado: Alfonso Villalba y Martín Hollaender, ejecutivos de la primera línea de la organización y miembros además del Consejo de Administración del Sporting, liderarán una Junta que se prevé corta, y donde los accionistas aprobarán la última inyección de la organización, en concreto los once millones de préstamo participativo aportados por el grupo mexicano, que ya han tenido su impacto en el club, como se ha comprobado con el notable incremento que ha experimentado la entidad asturiana en su capacidad de gasto en plantilla, con un tope salarial de 11.4 millones de euros -el séptimo de Segunda División-.

La aprobación de esa inyección es el primer y principel punto del día de la Junta. Este préstamos participativo, que es importante para el proyecto del club, lleva aparejadas una serie de condiciones para concretar cómo y cuándo se realizará la devolución de la cantidad otorgada al prestatario, en este caso, al Sporting. Lo habitual en los casos en los que el prestamista, Orlegi, es accionista mayoritario, es intentar favorecer las condiciones vinculándolas a situaciones en las que las cuentas reflejen "números negros" o beneficios.

Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”

Gijón corre contra el cáncer este domingo: "El objetivo es llegar a los 3.000 inscritos"

Lidl revoluciona el orden en casa con su nuevo set de organizadores para cajones

Un marroquí afronta la expulsión de España después de ser sorprendido "in fraganti" vendiendo cocaína en una calle de Gijón

IU rechaza que la EMA cobre a los vecinos por los nuevos contadores

La idílica casa de campo (de 288 metros cuadrados) que vende un banco en Asturias por menos de 40.000 euros

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
