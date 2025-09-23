Otero pone a Europa a bailar la cumbia: los números en el Sporting para situarse entre los mejores

Está siendo uno de los protagonistas del inicio de temporada del Sporting. Juan Otero es el mejor socio de cara a gol del conjunto rojiblanco, fabricando el 85% de los tantos rojiblancos. En la visita al Almería elevó a seis el número de asistencias en seis partidos. Se asoció con Gaspar para poner por delante al equipo hasta que la polémica arbitral se llevó todo por delante. Con todo, la estadística sitúa al cafetero como el mejor asistente del fútbol español y de Europa. Su influencia está, en este arranque de temporada, por delante de especialistas como Jack Grealish (Evertón, 4 asistencias en 5 partidos); Andrej Ilic (Unión Berlín, 4 asistencias en 4 partidos); Mason Greenwood (Marsella, 3 asistencias en 4 partidos) o Kenan Yildiz (Juventus, 3 asistencias en 4 partidos).

Otero lidera las asistencias en Europa

Un pase de Juan Otero es la antesala al gol. 7 tantos suma el Sporting a estas alturas de la temporada. 6 han sido a pase suyo. Todo en un inicio de temporada en el que al cafetero le ha tocado disputar la mayoría de partidos como delantero centro. Solo en dos jornadas partió, de inicio, acostado a la banda. Fue durante el partido ante la Cultural Leonesa en El Molinón y la pasada jornada, en la visita al Almería. Ante el cuadro leonés fue Amadou quien asumió la tarea de ejercer de referencia. En territorio indálico, el elegido por Asier Garitano para desarrollar esta función fue Dubasin.

El hecho de partir como delantero en la mayoría de los partidos no ha estado reñido con ver a Otero caer a la banda. Ha sido en estos movimientos en los que ha hecho más daño al rival. Así llegaron los dos goles de la victoria ante el Córdoba (2-1). El primero, centrando desde la derecha a Gelabert. El segundo, sirviendo desde la izquierda a Dubasin. En Ceuta ocurrió algo parecido. Otero peleó una pelota por el carril diestro, se impuso al lateral y dio a Gelabert el tanto del triunfo (0-1).

La cuarta asistencia de Otero fue en la tercera jornada liguera, y también para dar el gol que serviría para sumar tres puntos ante la Cultural Leonesa. El colombiano cazó un balón pasado, para centrar al corazón del área y ponérsela en la cabeza a Lucas Perrin. El francés la mandó a la red y el Sporting volvió a sumar de tres (1-0). La quinta asistencia fue durante la derrota en te el Burgos (2-3). El primer gol de los gijoneses llegó con Otero partiendo del carril izquierdo y buscando, otra vez, el centro al área. El pase fue a atrás, a la llegada, desde segunda línea, de César Gelabert. El gol, un clásico ya de este inicio de temporada.

Ese partido, el de la derrota en casa ante el Burgos, también traería el único gol del Sporting esta campaña sin asistencia de Otero. Lo marcó Guille Rosas tras una internada del Sporting por banda izquierda. Fue Dubasin quien, tras ganar la línea de fondo, centró para el lateral gijonés, que cruzó la pelota para hacer el 2-2. Lo llamativo hasta el momento es que a Otero, máximo realizador de la plantilla en las últimas tres temporadas (dos de ellas, compartiendo cifras con Aitor García y Gaspar), se le haya resistido el gol.