Otro paso tras la polémica de Almería: el Sporting llega ya a Competición por las expulsiones de Rosas, Corredera y la tarjeta a Kevin Vázquez

El Sporting de Gijón ha presentado este mismo martes ante el Comité de Competición alegaciones previas por las expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, además de la cartulina amarilla a Kevin, sanciones todas muy polémicas que el colegiado madrileño, Manuel Ángel Pérez, mostró el pasado sábado en el polémico Almería- Sporting, que se encuentra en el foco del CTA, y que han motivado que el presidente ejecutivo del club rojiblanco, David Guerra, dé un paso adelante hasta mostrar su preocupación ante Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Después de revisas las imágenes, en Mareo han decidido recurrir las tres tajetas: las segundas amarillas a Rosas y Corredera, además de la de Kevin Vázquez por su presunta falta ante Thays, en una acción que le dejó la tibia envuelta por sangre, lo que le ocasionó fuertes dolores en la zona. De esta manera, el Sporting pretende tratar de recuperar a Rosas y Corredera, los jugadores expulsados en Almería, con vistas al importante encuentro ante el Albacete.

El CTA, por otro lado, tiene previsto este martes explicar las jugadas más polémicas de la jornada de Primera y Segunda División. En ese sentido, el Comité Técnico de Árbitros tiene entre sus manos dos acciones que corresponden al Almería- Sporting: la expulsión de Rosas y la jugada entre Kevin y Thalys. En principio, el organismo federativo tiene previsto explica, al menos, la acción de Rosas, por su carácter excepcional.