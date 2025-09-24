Competición solo retira una tarjeta al Sporting tras la polémica en Almería, pero mantiene las dos sanciones: "No aprecia fundamento alguno..."

El Sporting de Gijón no podrá contar con los dos jugadores sancionados en Almería: ni Guille Rosas ni tampoco a Álex Corredera estarán a disposición de Garitano para el encuentro de este domingo en El Molinón. El Comité de Competición confirmó este miércoles las sanciones al lateral derecho y al mediocentro, dando por bueno el criterio del colegiado Manuel Ángel Pérez, y, de esta manera, desestima las alegaciones previas que había enviado el club rojiblanco para tratar de recuperar a estos jugadores. Competición entiende que las pruebas presentadas por el Sporting no son suficientes y, por lo tanto, mantiene las dos segundas tarjetas que vieron Guille Rosas y Corredera. Explica el comité que el criterio del árbitro en directo prevalece sobre las pruebas facilitadas por el club rojiblanco, más allá de que dentro de este organismo existan dudas. En cambio, Competición sí ha asumido como un error la cartulina amarilla a Kevin Vázquez, que recibió amarilla tras sufrir una dura patada de Thalys, y al que, al menos, le retiran la cartulina. En Mareo ya sospechaban que sus opciones de recuperar a a alguno de los dos jugadores eran de lo más escasas. Más aún tras comprobar cómo el Comité Técnico de Árbitros defendía el martes en su programa "Tiempo de Revisión" la decisión de Manuel Ángel Pérez de sacar la segunda tarjeta y expulsar a Rosas. En cualquier caso, el departamento jurídico estudia ahora la posibilidad de llegar hasta Apelación, que sería la última vía para intentar recuperar a Rosas y Corrredera, dos jugadores, por cierto, muy importantes para Garitano, el entrenador.

En Mareo ven, en cualquier caso, pocas opciones de que los recursos prosperen. Pero, al menos ayer, la entidad no se cerraba a explorar esta opción. Además, David Guerra ya se puso en contacto para expresar su malestar con el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Además, en Mareo han solicitado al CTA mantener un encuentro con carácter más formal que se producirá presumiblemente el próximo martes en Las Rozas. Será Guerra, en principio, quien acuda a verse cara a cara con Soto.

A cerca de la expulsión de la segunda amarilla a Rosas, Competición "no aprecia fundamento alguno que permita acoger la versión de los hechos sostenida" por el Sporting. El organismo federativo defiende la actuación del colegiado de sacar la segunda tarjeta a Rosas por regresar al terreno de juego "sin la preceptiva autorización". El criterio del colegiado, defiende Competición, prevalece, ya que el club rojiblanco no ha podido arrojar pruebas suficientes: "No existe criterio más cualificado que el árbitro para constatar tal circunstancia", defiende. Respecto a la segunda amarilla a Corredera, Competición mantiene igualmente el castigo al mediocentro por supuestamente aplaudir de forma irónica una de sus decisiones, algo que el jugador niega -asegura haber aplaudido a Otero-. "Resulta determinante la percepción directa del colegiado". Respecto a la tarjeta que el colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez mostró en directo a Kevin, el organismo federativo sí asume que se produjo un error, por lo que se retira de inmediato la sanción: "Corresponde a la disputa de un balón dividido", asumen Competición, que, incluso, va más allá: "resulta ser quien recibe el contacto del adversario... que ocasiona una leve lesión al propio futbolista amonestado".

En Las Rozas, en cualquier caso, asumen que tanto el árbitro principal, Manuel Ángel Pérez, como el colegiado del VAR, Rubén Ávalos Barrera, quien no advirtió del flagrante error que se cometió en directo en la acción entre Kevin y Thalys, no estuvieron acertados. Por ello, la Federación tiene previsto mandar a ambos a la nevera. Ávalos Barrera, de hecho, no dirigirá este fin de semana partido alguno desde la sala VOR, mientras que Manuel Ángel Pérez, a quien le toca para esta semana, apunta también a estar sin arbitrar la próxima semana en la siguiente jornada de competición de Segunda División.