Gelabert da por cerrado el episodio de Almería: "Pasó lo que pasó; la gente expulsada no va a estar ante el Albacete"

"El vestuario está intentando remar en la misma dirección", dice el mediapunta, ganador del premio al mejor jugador del mes de agosto

Gelabert, en Mareo

Gelabert, en Mareo

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Gijón

César Gelabert compareció este miércoles en Mareo tras recibir el premio Mahou al jugador cinco estrellas del Sporting de Gijón durante el mes de agosto.

Estas son sus declaraciones.

Agradecimiento al galardón: "Es un premio colectivo, todos estamos remando en la misma dirección. El trabajo es de todos". 

Ambientedel vestuario: "El vestuario está intentando remar. Llevamos poco tiempo de Liga, empezamos con tres victorias y ahora tres derrotas. En las tres derrotas tenemos la sensación de haber podido sumar más y haber marcado más goles. Toca seguir trabajando en la misma dirección". 

Baja de Corredera para el encuentro del domingo. "No sé dónde me pondrá el entrenador. Tenemos jugadores para cubrir la baja de Corredera este fin de semana".

Paso adelante. "El año pasado partía más de mediocampista, de '8'. Garitano me ha metido más en la mediapunta, me dice que tengo llegar más al área, me ha dado libertad".

Polémica arbitral del Almería: "Estábamos dolidos. Hasta el minuto 56 era un partido bastante bueno para sumar. Pasó lo que pasó. Intentamos sacar un punto posible y no se consiguió. Poco más puedo decir. Hemos visto las jugadas cuando acabó el partido en caliente. Una vez que queda atrás, toca carpetazo. La gente expulsada no va a estar este fin de semana y hay que asumirlo. No hay que pensar en lo que ocurrió el finde anterior porque no nos va a ayudar nada".

Partido ante el Albacete: "El Molinón es muy importante para nosotros. Tenemos las ganas de volver a ganar en casa. La gente nos va a estar alentando". 

Molestias en los isquios: "He tenido algo de molestia en el isquio hace unos partidos, pero ahora estoy mejor. Estuve tocado, pero ya bien". 

