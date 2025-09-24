Entrevista a Kevin Vázquez, que desvela cómo se produjo su "viral" tarjeta amarilla (ya retirada): "El árbitro me dice que lo siente, pero que no puede hacer nada"

El calcetín blanco de Kevin Vázquez (Nigrán, Vigo, 32 años) cubre una herida de guerra que, con el paso de los días, ha mejorado. Aún queda en su piel una importante cicatriz, a la altura de la tibia. Esa sensación de fastidio que, irremediablemente, deja una derrota manchada por el papel arbitral,es ahora pasado. Si acaso, un incentivo para el vestuario.

La mañana de entrenamiento ha sido larga. Kevin hace después sesión con el fisio. Es siempre uno de los últimos en abandonar Mareo y, casi siempre, de los primeros en llegar. Quizá eso explique porqué fue en verano elegido junto a Yáñez como capitán.

El verde de un vacío campo número 1 acoge la entrevista en la que el defensa desvela a LA NUEVA ESPAÑA que el propio árbitro de Almería, Manuel Ángel Pérez, asumió enseguida su error, pero que sin la intervención de la tecnología, no pudo corregir esa amarilla "viral" tras recibir una dura patada de Thalys. "Me dice que lo siente, pero que no puede hacer nada". La conversación se produce ayer, el miércoles, tan solo un par de horas antes de que Competición retire la cartulina.

La charla descubre a una persona educada, tranquila hasta a la hora de expresarse, además muy amable, con un punto tímido que, con el transcurso de la conversación, va perdiendo fuerza. Desvela aspectos más personales y desconocidos: su sufrimiento en los últimos meses en Vigo; cuenta también que está enamorado de Asturias, de sus aldeas, de la playa de San Lorenzo o de la naturaleza. Aparece una persona con valores, nada convencional. Desaparece poco a poco el deportista.

¿Se le ha pasado ya el mosqueo de Almería?

Sí, se tiene que pasar. Pero ya no solo a mí, también al resto del equipo. Es un poco lo bueno y lo malo del fútbol: no te puedes ni regodear con las victorias ni pensar mucho en las derrotas. Pasa todo muy rápido.

¿Ha vuelto a ver la acción?

Sí, la vi. Bueno… En directo, allí, en el campo, entiendo que se pueda equivocar. Son acciones muy rápidas. Pero cuando tienes monitores y herramientas para revisar todo eso, ya cuesta un poco más… Cuando ve, además, que un jugador tiene un golpe tremendo y una herida que prácticamente va de la rodilla al tobillo… Por lo menos que entre el VAR.

¿Qué recuerda de la jugada?

Veo el balón en el aire y meto el pie para llegar antes y que me contacten y hagan falta. Lo veo bastante claro. Noto el contacto en la tibia; y me voy al suelo. Estoy en el suelo pensando que habían pitado falta a favor nuestra y penando que iban a revisar la jugada, porque ya percibía la herida a la altura de la tibia. Entiendo en ese momento que es una falta que puede ser de VAR.

¿Llega en algún momento a contactar la pierna de Thalys?

No, yo toco balón. En la imagen, se ve que el balón va hacia delante. Después, ya en el suelo, me dicen que me sacó amarilla a mí. Cuando me levantó, el árbitro me reconoce que se equivocó. Lo que ya no logro entender es que no haya entrado el VAR en ese momento. Al menos para que la vea y después decida si es de roja o no (a Thalys).

¿El arbitro le admitió su error?

Sí. Me dice que lo siente, pero que no puede hacer nada. Y, es verdad, tienen que llamarle para revisar la jugada. Pero no quita para que me lleve una amarilla que, además, ya me condiciona para el resto de los minutos porque también se puede jugar con las faltas, con perder tiempo, cortar contraataques.

¿El vestuario se fue de Almería con la sensación de que el árbitro Manuel Ángel Pérez había sido influyente en el resultado?

Sí, creo que fue influyente: nos deja con un jugador menos, con el equipo cargado de amarillas, luego una expulsión que debería haber tenido el Almería que no tuvo y que habría influido mucho en el devenir del partido. Pero, al final, lo teníamos en nuestras manos y lo dejamos escapar. Espero que nos sirva para aprender, que no vuelva a pasar.

Por cierto ¿Thalys se ha disculpado contigo?

No. Y mira, lo pensé días más tarde: ‘hostia es raro…’. Al final nos conocemos todos y sé que no fue con mala intención, pero siempre que se produce una acción fuerte… Pero ni se acercó a preguntarme cómo estaba.

¿Qué tal pasa esa noche de sábado a domingo? ¿Le dio muchas vueltas a la jugada?

Durmiendo dos horas, después de la excitación del partido, es difícil.

¿Pero siempre que juega duerme solo dos horas?

Cuando juegas tarde… cuesta. Al final, tienes el sistema nervioso alterado y cuesta conciliar el sueño. Además, el día siguiente no despertamos temprano para salir. Dormiría dos, tres o, a lo sumo, cuatro horas. Te quedas comiendo techo, intentando dormir. Pero al final le di más vueltas casi a lo que estaba entre nuestras manos. Nos pusimos ganando y era aguantar ese 0-1. Le di vueltas a las acciones de esos dos goles, a pensar si quizá podríamos haber defendido de otra manera. Le di más vueltas a eso que a los temas arbitrales, que no están en nuestras manos.

Este verano sus compañeros le nombran capitán del Sporting.

Ellos me vieron capacitado para ejercer; y me veía preparado. Estoy intentando ayudar con la experiencia que tenga: será mucha o poco, eso depende quién lo mida. Pero ser capitán del Sporting es una gran responsabilidad. También un enorme orgullo. Intento representar a este escudo como merece. Estamos trabajando para que la gente se sienta orgulloso. Trabajo, estoy convencido, no va a faltar. Después acierto… Es cosa del destino.

Ya fue capitán en un Celta de Vigo con Iago Aspas…

Pero ser capitán o no, al final la responsabilidad es la misma. Al final es trabajar diariamente. Es verdad que a veces me cuesta, digamos, no llevarme el trabajo a casa. Pero claro que pesa; pero porque el Sporting es una entidad enorme.

¿Qué tal en Gijón?

Muy bien, muy a gusto. Me encanta la ciudad. Sobre todo, la playa. Me gusta cómo está orientada la ciudad a partir de la playa. Al final es una ciudad que puedes salir a pasear, es todo llano. En Vigo… es imposible, casi siempre tienes que coger el coche. Pero soy más de pueblo, de estar en la aldea. Aquí a tiro de piedra hay sitios increíbles.

¿Qué aldea le ha llamado más la atención de Asturias?

¿De pueblecitos?

Sí.

Los de costa, me encantan: Tazones, Lastres… Cudillero es ya la postal. Luego hacer rutas: las Xanas, el Picu del Pienzo. En mis días libres es lo que me gusta: disfrutar de la naturaleza, no meterme en un centro comercial. Asturias es una maravilla.

Quizá encuentre alguna similitud con su tierra, Vigo.

Sí. La gastronomía no es la misma, pero es increíble también. El clima, quizá abajo tengamos más sol y más lluvia. En las personalidades de la gente somos bastante parecidos. Bastante introvertidos al principio y luego gente que somos todo corazón. Hay similitudes, claro.

Creo que a su pareja le encanta el surf, así que Gijón no es mal destino para vivir.

Ella lo tenía más claro que yo: necesitaba un sitio con mar (risas). A mí me encanta el mar, lo adoro. Necesito mar en mi vida. Siendo madrileña ella ha estudiado la carrera de ciencias del mar y le encanta el surf. Tener a la otra parte de mi vida sentimental contenta con la ciudad, la gente, la playa o el surf… es importante.

Me ha llegado que está estudiando Quimícas…

El año pasado lo dejé de lado un poco al cambiarme de ciudad. No pude matricularme allí. Pero este año hice ahora la matrícula por la UNED. A ver si la acabo pronto. Tuve que pedir el traslado de expediente.

¿Cuándo?

Ayer (el martes).

¿Y le queda mucho?

Bueno, 90 créditos.

¿Unas 9 o 10 asignaturas?

Depende del TFG. Pero no es fácil. He pedido el traslado de la Universidad de Vigo -a la de Oviedo-. Pero no coinciden todas las asignaturas. Tienen que coincidir el 80% de asignaturas.

También le gusta la enología.

Siempre me ha llamado la atención mucho. Mi abuelo siempre hacía vino, aunque creo que lo que más me gusta es la cultura de compartir, rodearte, sentirte en una mesa y hablar de la vida a partir de esa excusa del vino. Estudiando química, es una parte bonita.

¿A qué se dedicaban sus padres?

Mi madre, ama de casa. Mi padre ahora está prejubilado, porque tuvo unos problemas. Era trabajador de Citroen, como la mitad de la parte metropolitana de Vigo. Cada día al salir de entrenar los llamo. Al final me echan un poco de menos porque pasé toda la vida allí. No vivía con ellos, pero estaba relativamente cerca.

Era un hombre de club en el Celta: ¿cómo llevó la decisión de salir de Vigo tras toda una vida?

No fue fácil. Contábamos con seguir en Vigo. La opción de salir apareció deprisa, casi el último día.

¿Se arrepiente?

Nada. Necesitaba salir de allí. La cabeza es más importante que estar allí por cabezonería.

¿Fueron duros los últimos meses en Vigo?

Lo pasé mal. Creo que no me merecía algún tipo de trato que recibí tras dieciséis años. Hubo cosas que, digamos, no me gustaron. Al final son cosas de fútbol, lo dejé pasar y ya está.

Su primer año en el Sporting. Tampoco resutó fácil.

No. Llegar tarde en agosto, al final creo que el último día… Venía de dos meses muy malos de pretemporada, en los que estaba como apartado. Psicológicamente y físicamente me costó. Venía de entrenar solo y me costó bastante.

¿Sintió que en sus primeros meses la afición del Sporting fue algo dura o qizá injusta?

No lo sé. Intento no hacer caso a lo de fuera.

Venía con una trayectoria importante en Primera División.

Pero al final vine al mismo equipo que mis compañeros. Debía estar al mismo nivel. Y sí que es verdad que mentalmente no estuve y físicamente me costó un poco. A medida que pasó la temporada, creo que mejoré.

Garitano hizo una importante apuesta por usted. Le dio minutos.

Fue importante. También para el equipo. Pero con Rubén (Albés)… Ya lo conocía y tal, pero fue un golpe para mí que lo echasen. Creo que para el grupo también.

¿Tuvo algo que ver Albés en su fichaje por el Sporting?

Pues creo que no, creo que no. Nunca le escribí ni nada. Creo que es cosa del director deportivo esos movimientos. Luego, cuando llega Garitano, me da el primer partido, que era además muy importante, contra el Eldense. Él confía en mí desde el principio y me da el que creo fue el partido más importante de la pasada temporada. Tengo que devolverle esa confianza.

¿Ha visto ya el sportinguismo la mejor versión de Kevin o está todavía por llegar?

Creo que no. Espero que no haya pasado ya mi mejor versión. Ya no tengo esa energía que tuve con 27 o 28 años. Pero creo que aún me queda mucho por dar.

¿Cuánto le han cambiado el paso delos años?

Con venti pico años, te comes el mundo. Tienes energía para correr un montón; ahora quizá ganas más tablas para elegir las acciones.

Es un ferviente defensor dell gallego y de la cultura local.

El gallego es parte de una cultura. Es un poco como aquí el asturiano. Y, mira, me alegro. Al no ser lengua oficial, no sabía que se hablaba tanto, o que siempre había una palabra metida. Me gusta. Creo que los idiomas son parte de una cultura que nos ayuda a distinguir nuestras raíces: a recordar a aquellos bisabuelos, abuelos, que sufrieron tanto y que estuvieron reprimidos sin poder usar su lengua.

Tiene convicciones políticas de izquierdas.

Mis valores van más orientados a los que tiene la izquierda.

¿Qué le trasmite El Molinón?

Es una pasada. Siempre cuento la misma anécdota a mis amigos y familia: mi primer viaje el año pasado, el día que voy a Almería, llego allí y veo camisetas rojiblancas y pensé "mira qué bien la afición del Almería, que están allí apoyando a su equipo". Pero me di cuenta que no, que eran miles de personas de Gijón. Y digo, "no puede ser…". Pero cuando juego el primer partido en El Molinón, que era el derbi contra el Oviedo. Ya dije: "¿dónde estoy?".

¿Puede ser el Celta un buen espejo para el Sporting?

El Celta hizo las cosas bien. Lleva años haciendo las cosas bien. De ahí los resultados que está obteniendo. ¿Qué te puedes equivocar en alguna cosa? Siempre hay años en los que te equivocas en alguna cosa. El Celta va a jugar en Europa. ¿Un espejo donde mirarse? Puede ser. Pero el Sporting no tiene nada que envidiar al Celta: tenemos una sinstalaciones increíbles, El Molinón, la gente. Ahora nos toca a nosotros.

Es verdad que esas tres derrotas seguidas… han bajado un poco esa sensación de subidón.

Es bueno que pongamos los pies en el suelo. Esto cuesta mucho. El año pasado empezamos muy bien y luego las pasamos putas. La realidad es que en esta categoría cada partido cuesta mucho: cada encuentro que ganamos lo hicimos por la mínima, y los que perdimos fueron todos por detalles. Necesitamos estar todos metidos e ir en una misma dirección. Ojalá sea este año. Veo al equipo capacitado para estar arriba, pero tenemos que verlo en pequeñas dosis, semana a semana.