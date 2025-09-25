Apelación tampoco da la razón al Sporting: "No cabe apreciar un error manifiesto"

«No se muestra contradicción alguna entre lo consignado por el árbitro y lo que muestran las imágenes». El Comité de Apelaciones tumbó ayer los recursos presentados por el Sporting para poder contar con el lateral Guille Rosas y el mediocentro Álex Corredera. «No cabe apreciar la existencia de un error manifesto», concluye el escrito de Apelación. El Sporting, que agotó todas las vías jurídicas para intentar recuperar a alguno de los dos futbolistas, o al menos a uno de ellos, se resigna a asumir ahora las bajas de ambos jugadores, a consecuencia del criterio arbitral del colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez en el Almería Stadium.

En Mareo asumían que era muy difícil que Apelación revocase la decisión de Competición. Garitano se queda, por lo tanto, sin dos jugadores esenciales para el importante encuentro ante el Albacete. La decepción en el seno del vestuario es importante. Ambos jugadores aseguran que no merecen sanción.

Apelación afirma que las pruebas videográficas confirman que, después de abandonar el terreno de juego, Rosas se incorpora de nuevo al campo sin la «preceptiva autorización». «Tal circunstancia obligó al colegiado a detener el juego y a mostrarle tarjeta amarilla correspondiente». Respecto a Corredera, el organismo federativo defiende que las imágenes «en ningún caso permiten descartar que el aplauso fuera dirigido al colegiado».

El club rojiblanco agotó todas las vías federativas para tratar de recuperar a alguno de sus jugadores o, si fuera posible, a los dos, una vez el pasado miércoles se conoció el fallo de Competición, que ratificó las sanciones a Rosas y Corredera, mientras que retiró la cartulina amarilla a Kevin Vázquez, asumiendo un error en la dirección del partido por parte del colegiado principal, Manuel Ángel Pérez, y, sobre todo, de Ávalos Barrera, quien estaba al frente de la sala VOR.

Lo previsible es que los dos colegiados del encuentro en el Almería Stadium vayan a la «nevera». Primero, Ávalos Barrera, a quien le tocaría arbitrar esta semana desde el VAR. Mientras, para que se confirme el castigo al madrileño Manuel Ángel Pérez se deberá esperar una semana más, aunque en Las Rozas lo dan prácticamente por hecho. Dentro del Comité Técnico de Árbitros se asume que el árbitro madrileño, Manuel Ángel Pérez, cometió errores en la dirección de un partido muy problemático, pero donde el juez principal perdió el control. De hecho, Fran Soto le reconoció a Guerra en su conversación telefónica que, al menos en la acción de Kevin Vázquez, las dudas eran razonables.

Otra cosa es lo que se diga de puertas para afuera, que, a estas alturas de la película, a casi nadie del mundillo del fútbol le sorprende en vista del corporativismo que rige siempre al estamento arbitral. Un ejemplo: de las dos acciones del Almería-Sporting que el Comité de Asesores mostró dudas, el CTA se quedó tan solo con la segunda amarilla a Rosas para explicar esta jugada en su programa «Tiempo de Revisión», mientras que apartó la conflictiva acción entre Kevin y Thalys que acabó con una amarilla -ya retirada- al defensa del Sporting. Una elección llamativa, sin duda.

Garitano tendrá trabajo para preparar el once ya con toda la información. Apelación va de la mano de Competición, que en su argumentación, Competición entendió que las pruebas presentadas por el departamento jurídico del Sporting no podían probar que los dos jugadores no hubiesen cometido las infracciones que derivaron en sus expulsiones; de esta manera, y a pesar de las dudas que ofrecen dos acciones muy ambiguas, el Comité dio validez al criterio en directo del colegiado, Manuel Ángel Pérez, a su «percepción». David Guerra será quién se vea en Madrid con Fran Soto, el nuevo líder del estamento arbitral, en principio el martes, aunque falta todavía que ambas partes cuadren agendas. n