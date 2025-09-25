La Fundación Sporting inaugura la Semana del Deporte de Gijón enseñando los beneficios del fútbol andarín

Bajo un radiante sol y sobre la arena de San Lorenzo, el equipo de fútbol andarín de la Fundación Sporting inauguró la Semana Europea del Deporte de Gijón mostrando una de las variantes del deporte rey que más adeptos está ganando en los últimos años. Todo ello, bajo la batuta de una leyenda rojiblanca como José Redondo. Todos los participantes forman parte de un proyecto que nació con pacientes oncohematológicos del Hospital de Cabueñes.

"Es un deporte que no les perjudica y que les ayuda a hacer ejercicio físico mientras se divierten", resumía Redondo. La mayoría de los participantes sufren enfermedades relacionadas con cáncer en la sangre, algunas reversibles. Parte del tratamiento pasa por el fútbol andarín. "Intentamos que se olviden de sus problemas, del día a día y que disfruten con otras personas", añade la leyenda del Sporting.

Rosa María Huerta es una de esas pacientes que de un día para otro decidió darle una oportunidad a este deporte. Fue por recomendación de su médica de Cabueñes y pese a que nunca había jugado al fútbol, ahora ya no lo puede dejar. "Llevo ya tres temporadas con el equipo. Pasé de estar sin hacer nada en el sofá a tener la responsabilidad de ir a entrenar varias veces por semana. Anímicamente, también ayuda mucho porque socializas y compartes con otros pacientes que están pasando por lo mismo", detalla Huerta.

Caso parecido fue el de Julio Vidal. "Era una persona que caía con mucha facilidad, desde que empecé con el fútbol andarín voy todos los días a caminar, hago ejercicios para fortalecer el músculo y no he vuelto a tener esos problemas", analiza Vidal. Por San Lorenzo también pasaron algunos curiosos que se lanzaron a probar esta modalidad que cuenta con varios equipos por toda la región, aunque con pacientes médicos solo está el de Cabueñes. "Animamos a que en el Huca, Riaño o Jarrio sigan esta forma de rehabilitación que nos vendría bien para jugar entre pacientes", anima Huerta.