Garitano busca otro equilibrio ante el Albacete: así está el 'casting' en el Sporting para relevar a Corredera

Con un ojo en lo que diga a partir de este viernes el Comité de Apelación, Garitano asume que tiene faena por delante si, a partir de este domingo con la visita del Albacete a El Molinón, quiere frenar la caída de su equipo, que se ha encontrado de golpe con tres derrotas consecutivas tras un comienzo sobresaliente.

El destrozo de Almería fue importante. Desde el panorama numérico -se perdieron tres puntos-. También el golpe emocional, con todo el lío del arbitraje. Y, más tarde, por la pérdida de dos valores: además de previsiblemente quedarse sin Guille Rosas -importante siempre en la banda derecha, autor de 1 gol en el último encuentro en El Molinón ante el Burgos-, el entrenador también se queda sin su brújula: Corredera. Garitano debe corregir el rumbo sin un futbolista esencial en el equilibrio: Mbemba, Nacho Martín y Smith se postulan para dos plazas. Lo previsible es que sean estos dos últimos quienes asuman el desafío. Gelabert seguirá siendo el "10".

Es el medio catalán para Garitano intocable, como revelan sus números: ha jugado hasta la fecha los 538 minutos en competición. Es decir, todos (más allá de los segundos que no disputó en Almería tras su expulsión en el descuento). Solo Yáñez, el guardián, y la pareja de centrales Perrin-Pablo Vázquez tienen la ascendencia y jerarquía de este físico jugador, un fichaje de rendimiento directo forjado entre la dirección deportiva, y también del entrenador.

Hasta Almería y ante los problemas físicos de Loum, Garitano había encontrado una pareja estable para el medio con el binomio Corredera- Nacho Martín. Pero el canterano fue suplente en el estadio andaluz, aún recuperándose del esguince que le provocó la entrada a destiempo de Yeremay en Riazor. Allí, en Almería, Garitano aprovechó las piernas de Justin Smith (1.89 metros), que, hasta que le duró la gasolina, desempeñó un papel relevante. Garitano le había dado pocos minutos, la mayoría actuando como un revulsivo para el ataque. Pero en el Almería Stadium, Smith retrasó su posición hasta el doble pivote.

Apuesta de riesgo de la dirección deportiva, que cerró con el Espanyol un préstamo sin opción de compra por un futbolista que había disputado 5 encuentros en Primera División, pero que era un habitual de su filial en Segunda RFEF, mostró en un contexto muy exigente sus cualidades: frescura, capacidad para cubrir muchos metros y estirar al equipo en la presión, y un notable criterio a la hora de repartir el juego.

Los números del franco-canadiense defienden su buen juego, más allá de acierto en pase (78%). En principio, Garitano, que también dispone de Mbemba, un perfil más defensivo, ha ensayado estos días en Mareo con Nacho Martín y Justin Smith como su pareja de baile para la medular.