¿Qué opina el vestuario del Albacete sobre la racha del Sporting?: "El Molinón es complicado"

El conjunto manchego visitará a los rojiblancos con Diego Mariño en sus filas

Alberto González, entrenador del Albacete.

Alberto González, entrenador del Albacete. / Ángel González

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

El Albacete visitará este domingo El Molinón tras conseguir la pasada jornada su primera victoria de la temporada. Un triunfo de prestigio. El cuadro manchego se impuso al Valladolid (2-0) en el Carlos Belmonte. Ahora se mide a un Sporting al que se le ha atragantado la competición, encadenando tres derrotas tras hacer pleno de victorias en las tres jornadas iniciales.

"Sabemos que ir fuera de casa siempre es complicado y más en un estadio complicado como El Molinón", subraya Jonathan Gómez, Jogo, lateral izquierdo incorporado este verano a las filas del Albacete desde el Paok de Salónica. "Creo que lo afrontaremos como en otros partidos y en realidad no pensamos mucho en la racha de otro equipo, nosotros vamos a ganar y a hacer nuestro plan del partido", añade el estadounidense.

El Albacete devolverá a El Molinón a un exrojiblanco que vistió la camiseta del Sporting durante más de un centenar de partidos: Diego Mariño. El meta gallego, fichado este mismo verano, inició la temporada como titular y ha cedido su puesto en las últimas jornadas en favor de Raúl Lizoain.

