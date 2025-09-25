El Sporting de Gijón no se rinde por Rosas y Corredera: agota todas las vías y llega a Apelación

El Sporting de Gijón no se rinde por Guille Rosas y Álex Corredera: este mismo jueves, el departamento jurídico ha presentado un recurso ante el Comité de Apelación para que este retire las segundas amarillas que vieron de forma polémica los dos jugadores del equipo rojiblanco el pasado sábado en Almería y que, de momento, les dejan fuera del importante encuentro que los de Asier Garitano disputan este domingo (18: 30 horas) en El Molinón. En Mareo no tiran la toalla y, tras revisar las imágenes y recabar todas las pruebas, además de conocer los relatos de sus dos jugadores, han decidido presentar este último recurso para tratar de recuperar efectivos.

El club rojiblanco agota de esta manera todas las vías federativas para tratar de recuperar a alguno o, si es posible, a los dos futblistas, una vez el pasado miércoles se conoció el fallo de Competición, que ratificó las sanciones a Rosas y Corredera, mientras que retiró la cartulina a Kevin Vázquez, asumiendo, de esta manera, un error en la dirección del partido en el Almería Stadium por parte del colegiado principal, Manuel Ángel Pérez, y, sobre todo, de Ávalos Barrera, quien estaba al frente de la sala VOR. Lo previsible es que los dos colegiados vayan a la "nevera". Primero, Ávalos Barrera, a quien le tocaría arbitrar esta semana desde el VAR. Mientras que para que se confirme el castigo al madrileño Manuel Ángel Pérez, se deberá esperar una semana más. Dentro del Comité Técnico de Árbitros se asume que el árbitro madrileño, Manuel Ángel Pérez, cometió errores en la dirección de un partido muy problemático. Otra cosa es lo que se diga de puertas para afuera, que, a estas alturas de la película, a casi nadie del mundillo del fútbol le sorprende. Un ejemplo: de las dos acciones del Almería -Sporting que el Comité de Asesores mostró dudas, el CTA se quedó tan solo con la segunda amarilla a Rosas para explicar esta jugada en su programa "Tiempo de Revisión", mientras que apartó la conflictiva acción entre Kevin y Thalys que acabó con una amarilla -ya retirada- al defensa del Sporting. Una elección llamativa, sin duda.

En principio, este viernes se conocerá el fallo de Apelación, por lo que Garitano tendría al menos un día más de trabajo para preparar el once ya con toda la información. Con todo, lo previsible es que el organismo federativo vaya de la mano de Competición, por lo que hay pocas esperanzas de que rectifique alguna de estas dos controvertidas sanciones. En su argumentación, Competición entendió que las pruebas presentadas por el departamento jurídico del Sporting no podían probar que los dos jugadores no hubiesen cometido las infracciones que derivaron en sus expulsiones; de esta manera y a pesar de las dudas que ofrecen dos acciones muy ambiguas, el Comité dio validez al criterio en directo del colegiado, Manuel Ángel Pérez, a su "percepción" en directo de las jugadas: "No existe criterio más cualificado que el del árbitro", reza el comunicado de Competición. De forma independiente a esta batalla jurídica, el Sporting también quiere trasladar al CTA su descontento con el criterio de Manuel Ángel Pérez, con un doble rasero -el equipo gijonés recibió 8 amarillas con apenas 7 faltas-. David Guerra será quién se vea en Madrid con Fran Soto, el nuevo líder del estamento arbitral, en principio el martes, aunque falta todavía que ambas partes cuadren agendes.