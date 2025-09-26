¿Cuándo y cómo deberá devolver el Sporting los 11 millones de préstamo a Orlegi? Claves y una novedad en la junta

El Sporting celebró este viernes la junta general extraordinaria en la que se aprobó, con dos abstenciones y ningún voto en contra, el préstamo participativo de 11 millones de euros otorgado por Orlegi. Alfonso Villalva, director general de Orlegi y vicepresidente del Sporting, presidió una junta de accionistas completada en poco más de quince minutos. El ejecutivo detalló la importancia del préstamo para "robustecer al viabilidad del club a corto y medio plazo" y "darle acceso a liquidez", convirtiéndolo en "más eficiente". También se concretaron las condiciones sobre el cómo y el cuando de su devolución, junto a una novedad, como la contratación de "servicios especiales de tesorería centralizada". Los cinco puntos de la junta de la junta salieron adelante sin votos en contra.

Cuándo se inició y en qué condiciones

La fecha de inicio del préstamo participativo comenzó "el 30 de julio de 2025" y supone la inyección de 11 millones de euros a las cuentas del club. Las condiciones en las que se rige (tipos de interés para su devolución), se aplican en base a "condiciones de mercado con base al estudio realizado por Price Whater House Coopers".

Cómo se devolverá

Alfonso Villalva subrayó el valor de este tipo de préstamo con "beneficios múltiples, incrementando tope salarial y la salubridad financiera". También que se amortizará "cuando el club genere recursos necesarios para liquidar el préstamo". Es decir, se irá pagando los intereses y devolviendo siempre que el Sporting esté en números verdes y de manera paulatina hasta completar los 11 millones. Esto se traduce, como recordó José María Segovia, en que "solo se pagan esos intereses si la entidad gana dinero". El vicepresidente del Sporting fue un poco más allá, al explicar que los créditos participativos tienen una "naturaleza especial" cuya amortización tiene que ver "con los resultados del club". Puso como ejemplo escenarios en los que "se generarán (beneficios) a través de un ascenso o mejoras en ingresos comerciales". El ejecutivo señaló que, por parte de Orlegi, se trata de "acompañar al club para que no tenga que asumir un coste adicional" si solicitara estre préstamo a un tercero (con plazos de devolución fijos y menor flexibilidad).

Por qué 11 millones

En la junta, Villalva detalló que la cifra de 11 millones se concreta "porque es lo que puede aportar Orlegi. Y tiene que ver con la oportunidad, posibilidad y capacidad del club. Robustece el club". A todo ello quiso añadir Martin Hollaender que ya ha repercutido en un "beneficio para esta temporada y en las siguientes", en el sentido de mejoras en liquidez y tope salarial. También que "fuimos a un monto (los 11 millones) que pueda darnos máximos beneficios".

Tesorería centralizada

La gran novedad de la junta estuvo en la contratación, por parte del Sporting, de "servicios especializados de tesorería centralizada", conocidos comúnmente como "cash pooling". Son herramientas que permiten a los grupos de empresas o a las empresas con múltiples delegaciones gestionar el efectivo de forma unificada desde un único centro de control. "Es una tendencia de mercado que nos permite ser más eficientes", explicó Alfonso Villalva. "El 80 por ciento de las empresas, a nivel global, buscan las mismas soluciones para un mejor rendimiento de las inversiones y mayor flexibilidad", añadió. El Sporting entiende que, además de mejorar la "eficiencia administrativa y operativa", permitirá la "reducción de costes bancarios y financieros". Villalva destacó, en cinco puntos, las ventajas de un servicio "formalizado con tres entidades en acuerdo a servicios de administración de tesorería centralizada con el club". Esos cinco puntos fueron: "Mejor gestión de riesgos; eficiencia administrativa y operativa; reducción de costes bancarios y financieros; dinamismo operativo y control de recursos propios".

La mesa y 19 accionistas

La junta de accionistas se desarrolló con la presencia de 14 accionistas, y otros 5 representados, reuniendo el 86,7 del capital del Sporting. Alfonso Villalva estuvo acompañado en la mesa por Martin Hollaender, director de finanzas del grupo y vocal del consejo de administración rojiblanco; Javier Nogales, notario, y José María Segovia, secretario del consejo de administración. Villalva se encargó de explicar las razones que llevaron a Orlegi a tomar la decisión de inyectar los 11 millones de euros a través de un préstamo participativo. Entre los asistentes, David Guerra, presidente ejecutivo.

Intervención de dos accionistas

Begoña Pañeda y Edgar Fernández fueron los dos accionistas que, en el turno de ruegos y preguntas, tomaron la palabra para intervenir. Edgar solicitó a la mesa concretar los plazos de la devolución del préstamo participativo, así como la razón de haber elegido la cantidad de 11 millones y no otra. También conocer la razón de adoptar ahora el servicio de tesorería centralizada. Begoña Pañeda, por su parte, solicitó conocer el impacto del préstamo en esta temporada y las campañas venideras. Entre las anécotas de una junta especialmente breve, el hecho de que a uno de los accionistas presentes se le olvidara apagar el sonido de su móvil. La melodía de su teléfono, similar al piar de unas aves de cría, dio paso a alguna sonrisa en medio de una de las intervenciones de Alfonso Villalva. El ejecutivo bromeó "con los pollitos" que se habían escapado en la sala.