Los detalles de los 11 millones, en la junta de accionistas del Sporting

El Sporting celebra hoy, a las 11.00 horas, en la sala de prensa de El Molinón, la junta general extraordinaria en la que Orlegi dará cuenta del préstamo participativo de 11 millones de euros que ha tenido un impacto importante en los números de la actual temporada. La inyección económica podrá ser ratificada sin oposición, entre otras cosas, por el control mayoritario del accionariado por parte del grupo mexicano (en torno al 86,45%). El interés se centra en conocer cómo y cuándo se realizará la devolución de la cantidad otorgada. Alfonso Villalva, director general de Orlegi y vicepresidente del Sporting, presidirá la junta de accionistas. Junto a él estará Martin Hollaender, director de finanzas del grupo y vocal del consejo de administración rojiblanco.

No es la junta general anual en la que se analizan las cuentas anuales del Sporting. En este caso, la convocatoria tiene como primero y principal punto la aprobación de un préstamo participativo de 11 millones de euros con varias lecturas. La primera, la de su influencia directa en un verano en el que Orlegi ha hecho una de su mayores inversiones en plantilla desde su llegada a Gijón. La compra de Dubasin y Gelabert ha supuesto ya un desembolso de algo más de 3,6 millones de euros. Ambos jugadores se han convertido en los líderes del renovado intento por volver a pelear por los puestos altos de la clasificación.

En esta misma línea, también el reflejo del préstamo participativo ha sido palpable en el límite salarial, un baremo de la LaLiga que indica el tope máximo de gasto que los clubes pueden acometer. El Sporting ha conseguido incrementar esta cifra en 3 millones de euros respecto a la pasada temporada. Un salto que le ha llevado a alcanzar los 11,49 millones de euros, el séptimo más alto de Segunda.

Otra de las lecturas de este préstamo participativo está en el compromiso mostrado por Orlegi con el Sporting. Después de meses con cierta incertidumbre en el ambiente sobre si la mala dinámica deportiva acabaría provocando una nueva venta del club, la inyección de esta cifra evidencia la mirada a medio plazo del dueño del conjunto rojiblanco para cumplir el deseo de volver a Primera División. Entre las interpretaciones también se encuentra la letra pequeña de esta operación, detalle que el club se reservó cuando anunció la junta de accionistas para ratificar los 11 millones del préstamo participativo. Lo habitual en los casos en los que el prestamista, Orlegi, es accionista mayoritario, es intentar favorecer las condiciones vinculándolas a situaciones en las que las cuentas reflejen "números negros" o beneficios.