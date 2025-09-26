Garitano pone como ejemplo a Rashford y el partido del Oviedo por la roja a Guille en el Sporting

"Era un objetivo en pretemporada la forma de comportarnos con rivales y árbitros". Asier Garitano cuida mucho el mensaje sobre el colectivo arbitral en la semana más polémica de la temporada tras lo visto en Almería. El entrenador del Sporting pide "respeto a la profesión", sin dejar de discrepar por el criterio de acciones como la que costó la segunda amarilla a Guille Rosas la pasada jornada. Pone como ejemplo un partido reciente, el de este jueves, entre el Oviedo y el Barcelona. En una situación similar protagonizada por Rashford, "la diferencia que se adopta en un partido a otro es muy grande".

El partido. "Siempre analizamos de dónde venimos y a dónde vamos. Cada partido tiene sus historias. Venimos de tres derrotas diferentes siendo un equipo que también ha hecho cosas bien. Intentaremos sacar un aprendizaje bueno para siguientes partidos".

De pleno de ganar, a derrotas. "Desde el resultado vas buscando todas las cosas buenas. Independientemente de si se ha jugado mejor o peor, el equipo ha estado bien. Estas tres derrotas, también hemos hecho cosas bien. En el día del Dépor tenemos que mejorar esa falta lateral teníamos que estar mejor estructurados; en Burgos siendo capaces de remontar quizá nos teníamos que haber frenado un poco y en Almería tuvimos 50 minutos muy buenos y después ya fue un partido diferente. No hay mucha diferencia de cuando ganábamos".

Finales de partido. "Se han dado esas situaciones, pero tampoco hemos acabado mal. Donde más sufrimos al final fue en Ceuta. Los otros fueron partidos en los que tampoco nos estaban generando mucho. Almería es diferente porque jugamos bastante tiempo con uno menos y por las situaciones que se vieron".

Aprendizaje. "Siempre tienes que mejorar, pero luego tienes que ponerte en el lado del jugador y no es fácil verte ahí. Vimos una jugada igual en una jugada del Oviedo Barcelona. Lo vimos con Rashford. Le tienen que ayudar para que se levante. Se queda fuera. Sacan de banda, entra al campo y juegan con él. Misma situación, y la diferencia que se adopta en un partido a otro, es muy grande. Nosotros recibimos una segunda amarilla… Tenemos que aprender. Diferente forma de actuar y mismas jugadas".

Competición y Apelación. "No tenía esperanza. Era claro el tema de Kevin, pero creía que no porque una jugada como Guille era difícil verlo hasta que lo vi en el partido ante el Barcelona".

Smith. "Tiene posibilidades, como todo el mundo. Tenemos dos sancionados, también está fuera del grupo Loum aunque veremos si llega. No es fácil para él, en Almería fue su primer partido como titular. Un jugador como Sergio (Arribas) te cambia rápido. Estuvo bien. Justin nos da mucho físico".

Repeto a los árbitros. "Creo en eso. No es fácil el tema de arbitrar. Incluso cuando te toca, no es fácil. También para el jugador. Cada una de esas acciones te lleva a ser crispado. Necesitamos mejorar, porque no te ayuda en nada. Acabas con dos jugadores expulsados. Era un objetivo en pretemporada, la forma de comportarnos con rivales y árbitros. Ahí tenemos que ser también buenos. Estamos en ello. Este equipo tiene un respeto grande a los árbitros. Desde fuera tenemos que ayudar y tranquilizar en una profesión como la del árbitro que no es sencilla".

Duba y Otero arriba. "Nos interesaba en Almería para que el primer balón fuera a la espalda del lateral derecho para correr. Las velocidades de Duba y Juan son buenas para hacer esas situaciones. En banda se adaptan bien e hicieron un buen partido. Viendo dónde creemos que podemos hacer daño al rival, ahí vamos colocando jugadores. Lo hicieron bien".

Falta de picardía. "No lo creo. Todas las situaciones que se dieron en Almería, no es fácil mantener concentración… Todo nos fue mal desde esa segunda amarilla. Tenemos a Kevin, pero antes del cambio tenemos que defender una falta lateral y nos marcan… No es lo mismo. El equipo supo sufrir. El Almería con un 2-0 ante el Racing y uno menos no pudo aguantar el marcador ¿Falta experiencia a ellos? No. Falta un jugador".

Amadou y Loum. "Estuvo bien. Irá con el filial. Ya veremos nosotros el tema de Loum. Amadou venía trabajando parte del entrenamiento y contamos con él. De los que están fuera, está el tema de Jesús y Eric, que van un poco más justitos".

El rival. "Está jugando bien, compitiendo bien. Hacía muchos goles y recibía mucho hasta la jugada 4. En Zaragoza y Valladolid han controlado más. Han dejado dos porterías a cero. Parece que están más equilibrados y la victoria ante Valladolid les ha dado confianza. Nos encontramos con el mejor Albacete en estado de ánimo. Tiene experiencia y buenos jugadores. Me espero la mejor versión de ellos".

Bajas. "Es parte de todo esto. Para eso están las plantillas. Algún otro jugador aprovechará la oportunidad y estará con muchas ganas. No es complicado hacer el once. Son circunstancias. Estoy tranquilo".

Alternativas. "Queipo es bueno, Oscar irá a mejor, Jordy tiene características específicas y Amadou, también. Te dan posibilidades. Cesar además entiende muy bien los perfiles en el fútbol".