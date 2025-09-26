Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javi Fuego, premio "Coraje" de la peña sportinguistas Los Gemelos

La Asociación Almia, dedicada a la lucha contra el cáncer, entre los distinguidos

Un momento del acto celebrado ayer por la peña sportinguista Los Gemelos. | J. A.

Ángel Cabranes

La peña sportinguista Los Gemelos festejó ayer el decimoséptimo aniversario de su fundación durante un acto en el restaurante El Cruce. La cita reunió a todos sus asociados y contó con un momento especial, el protagonizado por Javi Fuego y Pilar Fernández Pascual. El exjugador del Sporting Javi Fuego recibió el premio "Coraje". El poleso recogió el trofeo de manos de Juan Ahuja, presidente de la peña Los Gemelos, quien destacó su "trayectoria y valores", siendo una persona "que representa perfectamente al sportinguismo". Entre quienes ya recibieron esta distinción figuran nombres como el de Churruca, Abelardo, Antonio Maestro, Iñaki Tejada, Isidro, Gerardo Ruiz, Fernando Fueyo, Alejo Caso, Nacho Cases o Lora, entre otros. La peña también hizo entrega de un donativo a la Asociación Almia, dedicada a la lucha contra el cáncer metastásico y presidida por Pilar Fernández Pascual. José Antonio Redondo acudió en representación del Sporting, y Gustavo Alonso, por parte de Unipes.

