La junta del Sporting en la que "se salieron los pollitos del gallinero": contracrónica de lo sucedido en El Molinón

La junta de accionistas se desarrolló ayer, en la sala de prensa de El Molinón, con la presencia de 14 accionistas, y otros 5 representados, reuniendo el 86,7 del capital del Sporting. Fue especialmente breve, de poco más de quince minutos (diecinueve en concreto). Alfonso Villalva presidió la mesa acompañado de Martin Hollaender, director de finanzas del grupo y vocal del consejo de administración rojiblanco; Javier Nogales, notario, y José María Segovia, secretario del consejo de administración. Villalva se encargó de explicar, en un primer momento, las razones que llevaron a Orlegi a tomar la decisión de inyectar los 11 millones de euros a través de un préstamo participativo. Y en medio de esa explicación, en un ambiente de máxima concentración, el sonido de unos polluelos.

Después de que se solicitara apagar los teléfonos móviles o, al menos, silenciarlos, un despiste provocó que se activara , entre los asistentes, una melodía que simulaba el piar de un grupo de crías de ave. Villalva detuvo su intervención y reaccionó con una sonrisa y, mirando al apurado accionista que trataba de cortar lo antes posible (con relativo éxito), el sonido emitido por su teléfono, pronunció la frase con la que se completó la anécdota de la jornada: "Se salieron los pollitos del gallinero".

Las explicaciones de Alfonso Villalva y Martin Hollaender se extendieron llegado el punto de ruegos y preguntas, en las que dos de los accionistas presentes solicitaron intervenir. Todo, ante la atenta mirada de David Guerra, presidente ejecutivo, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales y Guillermo Sampedro, director financiero del club rojiblanco. Todos siguieron la asamblea en primera línea de butacas de la sala de prensa del municipal gijonés.

Begoña Pañeda y Edgar Fernández fueron los dos accionistas que, en el turno de ruegos y preguntas, tomaron la palabra para intervenir. Edgar solicitó a la mesa concretar los plazos de la devolución del préstamo participativo, así como la razón de haber elegido la cantidad de 11 millones y no otra. También conocer la razón de adoptar ahora el servicio de tesorería centralizada. Begoña Pañeda, por su parte, solicitó conocer el impacto del préstamo en esta temporada y las campañas venideras.

Además de los detalles sobre el préstamo participativo de Orlegi, el otro gran tema de la junta estuvo en la contratación, por parte del Sporting, de "servicios especializados de tesorería centralizada". "Es una tendencia de mercado que nos permite ser más eficientes", explicó Alfonso Villalva sobre esta medida adoptada por el club y de la que no existía información previa. "El 80 por ciento de las empresas, a nivel global, buscan las mismas soluciones para un mejor rendimiento de las inversiones y mayor flexibilidad", añadió. El Sporting entiende que, además de mejorar la "eficiencia administrativa y operativa", permitirá la "reducción de costes bancarios y financieros".

Villalva destacó, en cinco puntos, las ventajas de un servicio "formalizado con tres entidades (Orlegi, Banco Santander y CaixaBank) en acuerdo a servicios de administración de tesorería centralizada con el club". Esos cinco puntos fueron: "Mejor gestión de riesgos; eficiencia administrativa y operativa; reducción de costes bancarios y financieros; dinamismo operativo y control de recursos propios" .