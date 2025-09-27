Así funciona el servicio de tesorería centralizada del Sporting: de los adelantos, a poner a "trabajar" el dinero

Formó parte del segundo punto de la junta general extraordinaria de accionistas del Sporting y quedó eclipsada por la ratificación de los 11 milones de euros del préstamo participativo de Orlegi. La contratación del servicio de tesorería centralizada del Sporting marca un paso más en la dinámica operativa del club. El término, poco habitual en el lenguaje de quienes están fuera del ámbito económico, se resume en la alianza de Orlegi con Banco Santander y CaixaBank, dos entidades de su confianza, con las que ya venía trabajando, para optimizar recursos financieros. LA NUEVA ESPAÑA ha consultado a expertos para conocer cuál es el funcionamiento de este formato de gestión. Se traduce, por resumirlo en dos movimientos de manera sencilla, en: el Sporting podrá disponer a lo largo de la temporada de una mayor agilidad para atender pagos en momentos de tensión de tesorería (adelantos o microcréditos), y a su vez, en momentos en los que en la caja del Sporting entre más dinero del necesario para el día a día, tendrá una mayor facilidad para ponerlo a "trabajar" y generar un rendimiento (inversiones financieras). No son los únicos, pero sí algunos de los principales.

La pregunta está en qué gana el Sporting con la contratación del servicio de tesorería centralizada y, a su vez, por qué también le beneficia a Banco Santander y a CaixaBank, más allá de que esta fórmula financiera está siendo cada vez más aplicada en el ámbito de empresas del volumen del caso de Orlegi y el Sporting. En cuanto al Sporting, el club rojiblanco se asegura una mayor agilidad en cuanto a movimientos financieros, así como una reducción en sus costes bancarios. Puede verse mejor atendiendo a dos ejemplos de momentos de la temporada.

El inicio de campaña suele contar con la mayor entrada de ingresos durante los primeros meses por partidas como los abonos o el reparto televisivo. Un dinero que servirá para ir atendiendo las obligaciones que se irán generando a lo largo de la campaña (sueldos de futbolistas, empleados, mantenimiento...). Es ahí donde el club puede servirse de esta alianza con los bancos para, el dinero que no sea necesario para el día a día, pueda utilizarse para otro tipo de rendimiento hasta su retirada (depósitos u otro tipo de fórmulas).

También hay momentos de la temporada en los que suele darse la situación contraria, en la que el club se ve con menos dinero en caja del necesario para hacer frente a los pagos. Estos momentos de tensión de tesorería suelen coincidir con la fecha en la que se hace frente al grueso de la ficha de los futbolistas, normalmente en la parte final de la campaña. En el caso de darse, el Sporting tendría más facilidades para disponer de un adelanto de una determinada cantidad, a menor coste y con menos trámites, que si lo hiciera por la vía habitual con un banco.

A los bancos, en este caso a Banco Santander y CaixaBank, también les interesa tener cerca a un cliente como el Sporting a través de este tipo de gestión. Es cierto que, en el caso de hacer adelantos o micropréstamos, el tipo de interés asociado puede que sea más bajo que el una operación de crédito al uso (cobrarán menos por prestar un dinero), pero saldrán ganando, principalmente, por dos motivos: se garantizan un movimiento de cash flow (entrada y salida de dinero real, un indicador del músculo de estas entidades) y que los ingresos de Orlegi entren en sus cuentas. Y ahí radica otro detalle a tener en cuenta, el Grupo Orlegi es el que firma este acuerdo a tres bandas con Santander y CaixaBank. Eso quiere decir que implica algo más que el Sporting, implica a todo el grupo.

El hecho de que implique a todo el grupo justifica que el punto dos de la junta extraordinaria de accionistas del Sporting, el que terminó informando de la contratación de los servicios de tesorería centralizada, se titulase "delegación de facultades en el consejo de administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos". Eso permite que Orlegi, de la mano de Banco Santander y Caixabank, pueda tener margen de maniobra para la aplicación y desarrollo de los servicios de tesorería centralizada. Si en sí puede ser una fórmula para generar una ventaja competitiva, la forma en la que se administre determinará si el movimiento adoptado para el Sporting contribuirá al crecimiento y la sostenibilidad buscada por Orlegi desde su llegada al club rojiblanco.