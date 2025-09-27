Loum se probará esta mañana, y Amadou, a disposición
Los rojiblancos, sin Curbelo, Guille, Corredera ni Bernal ante el Albacete
"Ya veremos nosotros el tema de Loum". Asier Garitano no cierra la puerta a que Mamadou Loum pueda formar parte de la convocatoria para recibir mañana al Albacete (El Molinón, 18.30 horas). El centrocampista senegalés se probará en el entrenamiento matial. El que está ya a disposición es Amadou. Los que son baja segura son los sancionados Guille y Álex Corredera, además de los lesionados Curbelo y Bernal.
