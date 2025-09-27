"El Sporting queda más robusto que nunca": de las palabras de Alfonso Villalva, al compromiso de Orlegi
La junta ratifica el préstamo de 11 millones de Orlegi y la creación de "servicios de tesorería centralizada" junto al Banco Santander y CaixaBank
El Sporting celebró ayer su junta general extraordinaria en la que se aprobó, con dos abstenciones y ningún voto en contra, el préstamo participativo de 11 millones de euros otorgado por Orlegi. Alfonso Villalva, director general de Orlegi y vicepresidente del Sporting, presidió una junta de accionistas completada en poco más de quince minutos. El ejecutivo detalló la importancia del préstamo para "robustecer su crecimiento, su sostenibilidad y su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo". El objetivo principal, añadió, es "darle acceso a liquidez" al Sporting de una manera "más eficiente en costo y disponibilidad". También se concretaron las condiciones sobre el cómo y el cuando de su devolución, junto a una novedad, como la contratación de "servicios especiales de tesorería centralizada" de la mano del Banco Santander y CaixaBank. Los cinco puntos del día de la junta salieron adelante sin votos en contra.
La fecha de inicio del préstamo participativo comenzó "el 30 de julio de 2025" y supone la inyección de 11 millones de euros a las cuentas del club. Las condiciones en las que se rige (tipos de interés para su devolución), se aplican en base a "condiciones de mercado con base al estudio realizado por Price Whaterhouse Coopers para establecer con certeza y transparencia cuáles son esas condiciones".
Alfonso Villalva subrayó el valor de este tipo de préstamo y explicó que "la amortización de intereses tiene que ver con los resultados futuros del club. No hay que hacerla mañana, ni separarlo de las cuentas". Será, continuó, "cuando el club genere recursos necesarios para liquidar el préstamo". Es decir, se irá pagando los intereses y devolviendo siempre que el Sporting esté en números verdes y de manera paulatina hasta completar los 11 millones. Esto se traduce, como recordó José María Segovia, en que "solo se pagan esos intereses si la entidad gana dinero". El vicepresidente del Sporting fue un poco más allá, al explicar que los créditos participativos tienen una "naturaleza especial". Puso como ejemplo escenarios en los que "se generarán (beneficios) a través de un ascenso o mejoras en ingresos comerciales". El ejecutivo señaló que, por parte de Orlegi, se trata de "acompañar al club para que no tenga que asumir un coste adicional en su desarrollo" si solicitara estre préstamo a un tercero (con plazos de devolución fijos y menor flexibilidad).
En la junta, Villalva detalló que la cifra de 11 millones se concreta "porque es lo que puede aportar Orlegi. Y tiene que ver con la oportunidad, posibilidad y capacidad del club". Lo hizo para reiterar que el movimiento "robustece al club. Históricamente, el club va a quedar en condiciones financieras mucho más robustas que nunca" y aporta "beneficios múltiples", señalando al actual tope salarial, y también a "diferentes ventanas, y diferentes torneos", en el futuro. A todo ello quiso añadir Martin Hollaender que ya ha repercutido en un "beneficio para esta temporada y en las siguientes", volviendo a subrarayar el sentido de mejoras en liquidez y tope salarial. También en que "fuimos a un monto (los 11 millones) que puede darnos los máximos beneficios a partir de esta temporada".
La junta ordinaria, para diciembre
El Sporting tiene pendiente la celebración de una nueva junta de accionistas antes de que termine el año. El club debe convocar la junta ordinaria, en la que presentará sus cuentas anuales, concretando el resultado final del ejercicio de la campaña 2024-25, además de avanzar el presupuesto para la que está en marcha. La previsión es que se desarrolle en fechas similares al año pasado. Entonces tuvo lugar en el mes de diciembre. No está cerrada, pero se trabaja en esos tiempos. La presencia de Alfonso Villalva presidiendo la última junta se inició excusando la ausencia del presidente y máximo mandatario de Orlegi, Alejandro Irarragorri. El dueño del conjunto rojiblanco no pudo acudir a Gijón por problemas de agenda. En cuanto a Villalva, también director general de Orlegi, la previsión es que no pueda estar en el palco para el partido de este domingo en El Molinón ante el Albacete. El mexicano debe asumir otros compromisos en la capital de España que le impedirán permanecer durante el fin de semana en Gijón. Ya estuvo con el equipo en el primer partido de Liga, ante el Córdoba.
