El Sporting recupera efectivos ante el Albacete: esta es la convocatoria

El Sporting ya tiene lista de convocados para el partido que le enfrentará al Albacete este domingo en El Molinón (18.30 horas). Asier Garitano recupera efectivos para un encuentro marcado por las bajas por sanción de Guille Rosas y Álex Corredera tras el polémico arbitraje sufrido en Almería. El entrenador rojiblanco recupera Amadou Matar y a Mamadou Loum, este último, entre algodones. Un alivio para la enfermería, en la que continúan Eric Curbelo y Jesús Bernal.

El Sporting buscará este domingo romper con una racha de tres derrotas consecutivas ante un Albacete que viene de ganar, ante el Valladolid, su primer partido esta temporada. La convocatoria del conjunto rojiblanco está formada por: Yáñez, Christian Joel, Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez, Pablo García, Kembo, Mbemba, Justin, Nacho Martín, Queipo, Loum, Oscar Cortés, Dubasin, Gaspar, Gelabert, Otero, Jordy Caicedo, Enol Prendes y Amadou.