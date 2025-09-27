Toca volver a ganar: el análisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting

El Sporting recibe al Albacete, un equipo que después de pasar tiempos de dificultad económica y deportiva, empieza a asentarse en el futbol profesional de la mano de un ex del Oviedo como Toché y soñando con llegar e igualar en Primera División a aquel "Queso Mecánico" de Benito Floro que maravilló al fútbol español.

Un técnico muy metódico y profesional como Alberto González está al mando de la nave manchega, técnico que se ha tenido que ganar un banquillo profesional con mucho esfuerzo y pasando por muchas categorías. Nadie le ha regalado nada y tuvo que coger un Albacete muy tocado después del cese de Ruben Albés, consiguiendo mantenerlo y estabilizarlo con una propuesta muy atractiva. Es un equipo peligroso, capaz de pasar por encima del Valladolid o hacerle cuatro goles al Almeria, pero también de encajar una derrota humillante en casa ante el Mirandés.

Esa falta de equilibrio le lleva a tener una solo victoria en seis jornadas y ser uno de los equipos más goleados de la categoría con 13 goles. También tiene una cifra muy buena de dianas anotadas, 10.

Equipo muy vertical y muy dinámico que juega siempre hacia delante. Les gusta batir líneas y no llevar el balón de un lado para otro. Son muy profundos en su juego, un equipo que la mayoría de sus goles provienen de centros laterales, un equipo que da mucha importancia al juego exterior y a la velocidad en su juego. No quieren el control y priorizan la verticalidad y la velocidad para hacer daño al rival. Cuidado con las acciones a balón parado, porque es un equipo bien trabajado en esa faceta y que le da mucha importancia.

El hándicap lo han tenido en la parcela defensiva, muchos problemas en las transiciones de los rivales, muchos problemas en el juego a la espalda de su última linea. Nunca han conseguido ser un equipo corto sin balón. Cierto es que el domingo pasado mejoraron mucho estos aspectos. Destacar para la afición sportinguista la presencia de un ex como Diego Mariño, o la incorporación de todo un exjugador del Real Madrid como Jesús Vallejo.

Después de tres derrotas consecutivas toca dar un paso adelante, sacar el orgullo y demostrar que tienes mejor plantilla que el rival. Toca analizar situaciones de juego que se pueden mejorar como la acción del segundo gol en Almería, que en inferioridad no debe producirse. Toca ser muy agresivo en los duelos y minimizar errores defensivos individuales y colectivos. Toca tirar de orgullo ante las derrotas y ser valientes en un campo en el que, si lo eres, te va a llevar en volandas. Toca reforzar las cosas buenas que son muchas y minimizar las malas que también las hay. Sobre todo, toca volver a ganar.