250 estudiantes, con la Fundación Marea Rojiblanca en la playa de San Lorenzo

Más de 250 estudiantes participaron ayer en la escalera 14 de la playa de San Lorenzo en una jornada educativa integrada dentro del acuerdo entre la Fundación del Real Sporting y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights. Los participantes eran estudiantes del Real Instituto de Educación Secundaria Jovellanos, Colegio La Asunción, Colegio Corazón de María, Colegio La Corolla y Colegio Palacio de Granda, junto a miembros de las entidades Hogar de San José, MASPAZ, Cruz Roja y la Escuela Andina Kusi Kawsay. Con esta iniciativa se aspira a que las nuevas generaciones conozcan mejor sus derechos y los de los demás, desarrollando empatía, habilidades sociales, trabajo en equipo y respeto por la diversidad.