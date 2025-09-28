Una bajada de tensión y un dolor torácico obligan a detener diez minutos el partido del Sporting

Acaba de inaugurarse el marcador en El Molinón. Tras el primer gol del Sporting ante el Albacete, obra de Dubasin, el partido se paró por una emergencia médica. Más bien, dos. Primero por la indisposición de un aficionado en la esquina entre el fondo sur y la grada este. No fue a la única. Al poco tiempo siguió la de otro seguidor en el punto opuesto, la esquina del fondo norte con la tribuna oeste. A la espera de evolución, ambos casos no revisitieron gravedad, sin estar en peligro la vida de los afectados.

Ambos fueron atendidos y estabilizados en la grada. En el caso del primero, por un dolor torácico, siendo evacuado en camilla. En el caso del segundo, por un bajón de tensión, tras el que se retiró de su butaca por su propio pie. El partido estuvo detenido durante algo más de diez minutos para intentar colaborar, en la medida de lo posible, en que ambas personas fueran atendidas.