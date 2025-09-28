Garitano señala la "falta de personalidad y contundencia" como las causas del desplome del Sporting

"Es difícil poder explicar cómo el mismo equipo puede jugar una sensacional hora de partido, ser tan superior y echar todo por la borda en los últimos minutos". Asier Garitano asume la "responsabilidad" de la remontada sufrida ante el Albacete después de un 3-0, pero lo hace sin dejar señalar, principalmente, dos comportamientos: "Falta de contundencia y falta de personalidad".

El partido. "Es complicado. Hicimos un desastroso final de partido. No hemos sido capaces de aguantar el marcador. Cuando pierdes 3-4 decir cosas buenas, es complicado. Hay cosas preocupantes, como esa falta de contundencia, falta de personalidad, llámalo como quieras".

Racha negativa. "Cuatro derrotas, es así, cada partido es diferente. Los tres goles del Burgos no tiene nada que ver con esto. Hubo posibilidad del 4-0 y cómo con poco, sobre todo con la dificultad de cada gol, en el segundo, el equipo se ha caído. Es difícil porque estábamos en casa, sin tener inferioridad… No hemos sabio controlar el partido".

Cambios defensivos. "Había perdido a Kevin y el único que se podía adaptar al lateral derecho era Mbemba. Sacar más delanteros no te garantiza nada. Es más algo de personalidad, sobre todo, a partir del 3-2. Un equipo de Segunda División, ganando 3-0, te tiene que dar. El segundo gol del Albacete nos dejó temblando a todos".

Falta personalidad. "El enfado de la gente es normal. Me responsabilizo de todo lo que ha pasado. Pero hay que hacer ver que esta situación, a cualquier equipo del fútbol profesional, en casa, no se le puede ir el partido. El equipo se ha ido para abajo. Lo analizaremos. Hemos tenido veinte minutos horrorosos y nos han hecho tres goles. Eso en el fútbol profesional es muy difícil de asimilar. Nos han hecho tres goles con poco, y eso demuestra blandura, poco contundencia…"

Valor mental. "El Albacete ha sido superior en efectividad. Nosotros tuvimos la posibilidad de cuarto. Psicológicamente, cuando vienes de perder, y te encuentras un partido con 3-0, todo lo malo se te quita. Cada vez que nos golpeaban, el equipo se ha ido. Nos falto madurez para aguantar el resultado. El fútbol son resultados y hemos vuelto a perder un partido controlado".

Segunda parte a menos. "Iniciamos la segunda parte hablando que pensáramos en que íbamos 0-0 porque ya vivimos un partido así de ir perdiendo 0-2 y darle la vuelta. A partir del 3-2 nos ha faltado todo".

Muchos goles recibidos. "Muestra un poco dónde tenemos que trabajar mucho para que, si se da otra vez la posibilidad de ir con tres goles, no perderlo. Será difícil que se vuelva a dar. No queda otra que seguir trabajando. Nos hará daño esta cuarta derrota por cómo ha sido. Es parte del fútbol".

Sin Caicedo y Cortés. "Hemos querido mantener a Otero hasta que ha pedido el cambio. Entendíamos que poder correr los espacios, Amadou nos podía dar. Es un tema más de grupo, de equipo, más de la gente que ha podido entrar. Es difícil explicarlo".

Gestión de cambios. "Don han sido porque los jugadores lo han pedido. Veíamos que al equipo igual le faltaba algo, pero la respuesta es que el equipo ha ido a menos. Creo que es más por la falta de ser más competidores, que por el talento en el campo. Pero, ha sido así. Aunque no estés bien, tienes que tener capacidad para aguantar".

Queipo y Loum. "No esperaba hacer el cambio de Otero. Tampoco esperaba que Kevin nos pidiese el cambio. Solo podía estar ahí Mbemba y ahí había que intentar equilibrar (la entrada de Loum)".

Críticas de la grada. "Veo lo que trabajamos independientemente del resultado. La responsabilidad es mía. De todo. Lo asumo. Me toca analizar e intentar mejorar al equipo. El aficionado del Sporting es muy exigente, pero muy inteligente. Cuando ve que el equipo tiene problemas, como ahora, y sabe que el equipo le necesita, va a estar con el equipo".

Revertir la situación. "Trabajando e incidiendo. Hay que esforzarse y trabajar mucho más. Las dinámicas en esta categoría vienen y van. Nos está tocando una dinámica difícil. La afición se va enfadada como todos nosotros. A partir de ahí, humildad para seguir trabajando".

Líderes en el vestuario. "Había jugadores en el campo con mucha personalidad y experiencia".